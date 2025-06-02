Что известно о складах, где делали дроны, и супругах, сбежавших из Челябинска

Атаковавшие 1 июня российские регионы дроны предположительно собирали в Челябинске. Главный подозреваемый в этом деле — 37-летний местный житель, уроженец Житомира Артем Тимофеев. Он арендовал помещения и владел фурами. Возможным соучастником челябинца была его супруга. Подробнее о складах с дронами и причастной к ним семье читайте в материале URA.RU.
Атаки на регионы
На территории Иркутской и Мурманской областей произошли атаки с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Они вылетали из грузовиков. Издание «База» писало, что фуры якобы ехали на доставку каркасных домов. Водителям давали указания по телефону. Когда машины оказались у военных аэродромов в Мурманской и Иркутской областях, из них начали вылетать дроны.
Вышли на след
Сперва на одной из фур, которая не доехала до места назначения, заметили челябинские номера. Чуть позже появились фото склада, на котором собирались беспилотники. Оказалось, что он находится в Челябинске по адресу Свердловский тракт, 28. Его идентифицировали по крану, окнами и зеленой шторе. Ранее эти площади сдавали в аренду за 350 тысяч рублей в месяц.
На склады нагрянули силовики
Сотрудники правоохранительных органов задержали лиц, арендующих складские помещения. Об этом агентству URA.RU сообщили осведомленные источники в силовых структурах. Позже Mash сообщил, что были задержаны арендодатели площадей.
Предполагаемый исполнитель
Аредаторами складов оказалась супружеская пара. Глава семейства 37-летний Артем Тимофеев, уроженец Житомира, в Челябинске владел компанией по грузоперевозкам, основанной в 2024 году и располагающей собственным автопарком. В правоохранительных органах отметили, что пара покинула Челябинск в конце мая.
Обыски
Сотрудники правоохранительных органов выехали на территорию промзоны в Челябинске, где могла осуществляться сборка FPV-дронов. При осмотре складских помещений выяснилось, что они пустуют. Эксперты взяли пробы для проведения анализа на наличие следов взрывчатых веществ внутри зданий. Владельцы соседних помещений рассказали, что арендатор-владелец фур, устраивал на работу студентов и мигрантов. Зарплату им нередко не выплачивал.
Семья подозреваемого
Жена Тимофеева Екатерина известна как автор произведений эротического жанра, написал telegram-канал Readovka. Она выпустила романы «Я стала счастливой, пока вы меня ненавидели» и «Я стала плохой, пока вы меня любили». Сама себя она называла ведьмой. По информации издания, она помогала мужу в его проекте Dastish fantastish, была стилистом и тату-мастером.
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