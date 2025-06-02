В Челябинской области стартует фестиваль «Челябинская область — большая семья». В 46 городах и селах региона фестиваль посетят заместители губернатора, министры и заместители министров, — сообщается на сайте фестиваля.
«В фестивале примут участие 11 министерств и главных управлений Челябинской области. В рамках фестиваля будет работать мобильная приемная губернатора и приемная омбудсменов», — сообщается на сайте мероприятия.
Фестиваль стартует 4 июня в Аше. За три месяца он пройдет во всех городах и районах области. Завершится фестиваль 6 сентября в Челябинске. Фестиваль будет работать в каждом населенном пункте с 12:00 до 20:00 часов. Каждое из министерств будет работать по своей программе.
На площадке минздрава будет организован прием терапевта, мастер-класс пальпации молочных желез, исследование крови на уровень глюкозы и холестерина, а также экспресс-тест на ВИЧ. На площадке минспорта можно будет сдать комплекс ГТО, а также поиграть в спортивные игры. Фонд Защитники Отечества» даст консультации желающим. По своим направлениям будут консультировать гостей фестиваля и другие министерства. Также на фестивале будет работать ярмарка и состоятся развлекательные мероприятия.
Впервые фестиваль прошел в прошлом году. В этом году его длительность и программа значительно расширены. Общественный деятель Ирина Текслер объявила, что фестиваль будет проводиться ежегодно.
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