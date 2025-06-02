02 июня 2025

В 46 городах и селах Челябинской области высадится десант министров. Афиша

В 46 городах и селах пройдет фестиваль «Челябинская область большая семья»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль пройдет на территории всего региона
Фестиваль пройдет на территории всего региона Фото:

В Челябинской области стартует фестиваль «Челябинская область — большая семья». В 46 городах и селах региона фестиваль посетят заместители губернатора, министры и заместители министров, — сообщается на сайте фестиваля.

«В фестивале примут участие 11 министерств и главных управлений Челябинской области. В рамках фестиваля будет работать мобильная приемная губернатора и приемная омбудсменов», — сообщается на сайте мероприятия.

Фестиваль стартует 4 июня в Аше. За три месяца он пройдет во всех городах и районах области. Завершится фестиваль 6 сентября в Челябинске. Фестиваль будет работать в каждом населенном пункте с 12:00 до 20:00 часов. Каждое из министерств будет работать по своей программе.

На площадке минздрава будет организован прием терапевта, мастер-класс пальпации молочных желез, исследование крови на уровень глюкозы и холестерина, а также экспресс-тест на ВИЧ. На площадке минспорта можно будет сдать комплекс ГТО, а также поиграть в спортивные игры. Фонд Защитники Отечества» даст консультации желающим. По своим направлениям будут консультировать гостей фестиваля и другие министерства. Также на фестивале будет работать ярмарка и состоятся развлекательные мероприятия.

Впервые фестиваль прошел в прошлом году. В этом году его длительность и программа значительно расширены. Общественный деятель Ирина Текслер объявила, что фестиваль будет проводиться ежегодно.

Фестиваль продлится с июня по сентябрь
Фестиваль продлится с июня по сентябрь
Фото:
В каждом городе площадка фестиваля будет работать с 12 до 20 часов
В каждом городе площадка фестиваля будет работать с 12 до 20 часов
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области стартует фестиваль «Челябинская область — большая семья». В 46 городах и селах региона фестиваль посетят заместители губернатора, министры и заместители министров, — сообщается на сайте фестиваля. «В фестивале примут участие 11 министерств и главных управлений Челябинской области. В рамках фестиваля будет работать мобильная приемная губернатора и приемная омбудсменов», — сообщается на сайте мероприятия. Фестиваль стартует 4 июня в Аше. За три месяца он пройдет во всех городах и районах области. Завершится фестиваль 6 сентября в Челябинске. Фестиваль будет работать в каждом населенном пункте с 12:00 до 20:00 часов. Каждое из министерств будет работать по своей программе. На площадке минздрава будет организован прием терапевта, мастер-класс пальпации молочных желез, исследование крови на уровень глюкозы и холестерина, а также экспресс-тест на ВИЧ. На площадке минспорта можно будет сдать комплекс ГТО, а также поиграть в спортивные игры. Фонд Защитники Отечества» даст консультации желающим. По своим направлениям будут консультировать гостей фестиваля и другие министерства. Также на фестивале будет работать ярмарка и состоятся развлекательные мероприятия. Впервые фестиваль прошел в прошлом году. В этом году его длительность и программа значительно расширены. Общественный деятель Ирина Текслер объявила, что фестиваль будет проводиться ежегодно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...