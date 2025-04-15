Ирина Текслер: челябинский семейный фестиваль изменит формат. Фото, видео

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Ирина Текслер объявила, что фестиваль станет ежегодным
Ирина Текслер объявила, что фестиваль станет ежегодным Фото:

Фестиваль «Челябинская область — большая семья», который в прошлом году длился полтора месяца, станет ежегодным. Об этом объявила общественный деятель, супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина на форуме «Социо» в Екатеринбурге.

«В прошлом году мы решили сделать проект „Челябинская область — большая семья“. Тем более, как вы помните, прошлый год был первым годом семьи, и у нас так очень хорошо легло это в повестку. И мы его сделали в прошлом году впервые, но Алексей Леонидович Текслер, губернатор Челябинской области, посмотрел на результаты этого проекта, этого фестиваля, сказал, что он будет проводиться ежегодно», — сообщила Текслер.

Ирина Текслер приняла участие в секции «Социальные инициативы и проекты: стратегии успеха и примеры успешных решений». По ее словам, фестиваль, который проводился с 22 июля по 8 сентября прошлого года, посетило 110 тысяч человек. Передвижной фестиваль развернулся на центральных площадках 46 населенных пунктов — как крупных, так и небольших.

Ирина Текслер занимается общественной деятельностью с момента, когда Алексей Текслер возглавил регион. Она основала благотворительный «Фонд 2020». В апреле этого года Ирина Текслер стала заместителем председателя общественной палаты Челябинска.

Ирина Текслер поделилась успешным опытом
Ирина Текслер поделилась успешным опытом
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Фестиваль «Челябинская область — большая семья», который в прошлом году длился полтора месяца, станет ежегодным. Об этом объявила общественный деятель, супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина на форуме «Социо» в Екатеринбурге. «В прошлом году мы решили сделать проект „Челябинская область — большая семья“. Тем более, как вы помните, прошлый год был первым годом семьи, и у нас так очень хорошо легло это в повестку. И мы его сделали в прошлом году впервые, но Алексей Леонидович Текслер, губернатор Челябинской области, посмотрел на результаты этого проекта, этого фестиваля, сказал, что он будет проводиться ежегодно», — сообщила Текслер. Ирина Текслер приняла участие в секции «Социальные инициативы и проекты: стратегии успеха и примеры успешных решений». По ее словам, фестиваль, который проводился с 22 июля по 8 сентября прошлого года, посетило 110 тысяч человек. Передвижной фестиваль развернулся на центральных площадках 46 населенных пунктов — как крупных, так и небольших. Ирина Текслер занимается общественной деятельностью с момента, когда Алексей Текслер возглавил регион. Она основала благотворительный «Фонд 2020». В апреле этого года Ирина Текслер стала заместителем председателя общественной палаты Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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