02 июня 2025

Десять трамвайных и автобусных маршрутов изменят в Екатеринбурге. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Схемы движения изменят до 05:00 23 июня
Схемы движения изменят до 05:00 23 июня Фото:

В Екатеринбурге с 7 до 23 июня изменят трамвайные маршруты №1, 3, 16, 21 и автобусные №45, 58, 59, 70, 83, 87 для проведения ремонта трамвайных путей по улице Белореченской от Шаумяна до Посадской. Ограничения введут и для автомобилистов, рассказали в пресс-службе мэрии.

На закрытых участках поставят соответствующие знаки. Трамваи будут ходить следующим образом:

  • №1: Академика Парина – Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной – Волгоградская – Викулова – Верх-Исетский бульвар – Московская – Радищева – 8 Марта – Титова – Вторчермет – Титова – 8 Марта – Радищева – Московская – Верх-Исетский бульвар – ВИЗ – Викулова – Волгоградская – Серафимы Дерябиной – Вильгельма де Геннина – Академика Парина;
  • №3: ЦПКиО – Луначарского – Челюскинцев – Московская – Верх-Исетский бульвар – ВИЗ – Верх-Исетский бульвар – Московская – Радищева – Куйбышева – Луначарского – ЦПКиО;
  • №16: Волгоградская – Викулова – Татищева – проспект Ленина – Луначарского – Уральская – Гагарина – Ленина – Татищева – Викулова – Волгоградская;
  • №21: ЦПКиО – Куйбышева – Радищева – Московская – Верх-Исетский бульвар – ВИЗ – Верх-Исетский бульвар – Московская – Челюскинцев – Луначарского – ЦПКиО.

Автобусы во время ремонтам пустят по маршрутам:

  • №45 — от конечной остановки «НПЦ Онкология» – по улицам Белореченской, Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, далее по маршруту;
  • №58 — от конечной остановки «Ритейл-парк Солнечный» – по улицам Белореченской, Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, Посадской, далее по маршруту;
  • №59 — от конечной станции «17 Мехколонна» – по улицам Белореченской, Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, далее по маршруту;
  • №70 — от конечной остановки «поселок Мичуринский» – по улицам Белореченской, Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, далее по маршруту;
  • №83 — от конечной остановки «Монтажников» – по улицам Крауля, Мельникова, Посадская, далее по маршруту;
  • №87 — от конечной остановки «Академика Ландау» – по улицам Белореченской, Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, далее по маршруту.

Вместе с этим будет закрыто движение всего транспорта по нечетной стороне улицы Белореченской, от Шаумяна до Посадской. Объехать перекрытый участок получится по улицам Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, Посадская.

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В Екатеринбурге с 7 до 23 июня изменят трамвайные маршруты №1, 3, 16, 21 и автобусные №45, 58, 59, 70, 83, 87 для проведения ремонта трамвайных путей по улице Белореченской от Шаумяна до Посадской. Ограничения введут и для автомобилистов, рассказали в пресс-службе мэрии. На закрытых участках поставят соответствующие знаки. Трамваи будут ходить следующим образом: Автобусы во время ремонтам пустят по маршрутам: Вместе с этим будет закрыто движение всего транспорта по нечетной стороне улицы Белореченской, от Шаумяна до Посадской. Объехать перекрытый участок получится по улицам Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, Посадская.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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