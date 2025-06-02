В Екатеринбурге с 7 до 23 июня изменят трамвайные маршруты №1, 3, 16, 21 и автобусные №45, 58, 59, 70, 83, 87 для проведения ремонта трамвайных путей по улице Белореченской от Шаумяна до Посадской. Ограничения введут и для автомобилистов, рассказали в пресс-службе мэрии.
На закрытых участках поставят соответствующие знаки. Трамваи будут ходить следующим образом:
- №1: Академика Парина – Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной – Волгоградская – Викулова – Верх-Исетский бульвар – Московская – Радищева – 8 Марта – Титова – Вторчермет – Титова – 8 Марта – Радищева – Московская – Верх-Исетский бульвар – ВИЗ – Викулова – Волгоградская – Серафимы Дерябиной – Вильгельма де Геннина – Академика Парина;
- №3: ЦПКиО – Луначарского – Челюскинцев – Московская – Верх-Исетский бульвар – ВИЗ – Верх-Исетский бульвар – Московская – Радищева – Куйбышева – Луначарского – ЦПКиО;
- №16: Волгоградская – Викулова – Татищева – проспект Ленина – Луначарского – Уральская – Гагарина – Ленина – Татищева – Викулова – Волгоградская;
- №21: ЦПКиО – Куйбышева – Радищева – Московская – Верх-Исетский бульвар – ВИЗ – Верх-Исетский бульвар – Московская – Челюскинцев – Луначарского – ЦПКиО.
Автобусы во время ремонтам пустят по маршрутам:
- №45 — от конечной остановки «НПЦ Онкология» – по улицам Белореченской, Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, далее по маршруту;
- №58 — от конечной остановки «Ритейл-парк Солнечный» – по улицам Белореченской, Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, Посадской, далее по маршруту;
- №59 — от конечной станции «17 Мехколонна» – по улицам Белореченской, Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, далее по маршруту;
- №70 — от конечной остановки «поселок Мичуринский» – по улицам Белореченской, Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, далее по маршруту;
- №83 — от конечной остановки «Монтажников» – по улицам Крауля, Мельникова, Посадская, далее по маршруту;
- №87 — от конечной остановки «Академика Ландау» – по улицам Белореченской, Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, далее по маршруту.
Вместе с этим будет закрыто движение всего транспорта по нечетной стороне улицы Белореченской, от Шаумяна до Посадской. Объехать перекрытый участок получится по улицам Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, Посадская.
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