«У России три пути, рейвы, водка и айти»: для тюменских выпускников споет звезда TikTok

На празднике для выпускников школ в Тобольске выступит певица Dead Blonde
© Служба новостей «URA.RU»
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Арина Буланова выйдет на сцену в Тобольске 20 июня
Арина Буланова выйдет на сцену в Тобольске 20 июня Фото:

Для выпускников школ в Тобольске на общегородском празднике 20 июня выступит исполнительница Dead Blonde (Арина Буланова). Девушка известна хитами, завирусившимися в социальной сети TikTok: "Мальчик на девятке", "Бесприданница", "У России три пути" и прочие. Информация представлена в закупке, имеющейся в распоряжении URA.RU.

"Организация и проведение общегородского праздничного мероприятия, посвященного окончанию школы выпускниками 11-х классов в 2025 году в Тобольске. Исполнитель, в числе прочего, организует выступление артиста федерального уровня – Dead Blonde", — говорится в документе.

Мероприятие состоится 20 июня. Помимо Арины Булановой на нем выступят коллективы из Тюмени и Екатеринбурга. Для выпускников организуют фото- и интерактивные зоны.

Исполнительница Dead Blonde исполняет музыку в стиле рейв. Среди хитов, прославивших девушку, "Мальчик на девятке", "Бесприданница", "У России три пути" и другие. В последней композиции, в частности, есть следующая фраза: «У России три пути, рейвы, водка и айти».

URA.RU обратилось за комментарием в администрацию Тобольска. Там отметили, что программа, которую будет исполнять певица, заранее согласована, список песен для выступления оговорен и ограничен.

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Для выпускников школ в Тобольске на общегородском празднике 20 июня выступит исполнительница Dead Blonde (Арина Буланова). Девушка известна хитами, завирусившимися в социальной сети TikTok: "Мальчик на девятке", "Бесприданница", "У России три пути" и прочие. Информация представлена в закупке, имеющейся в распоряжении URA.RU. "Организация и проведение общегородского праздничного мероприятия, посвященного окончанию школы выпускниками 11-х классов в 2025 году в Тобольске. Исполнитель, в числе прочего, организует выступление артиста федерального уровня – Dead Blonde", — говорится в документе. Мероприятие состоится 20 июня. Помимо Арины Булановой на нем выступят коллективы из Тюмени и Екатеринбурга. Для выпускников организуют фото- и интерактивные зоны. Исполнительница Dead Blonde исполняет музыку в стиле рейв. Среди хитов, прославивших девушку, "Мальчик на девятке", "Бесприданница", "У России три пути" и другие. В последней композиции, в частности, есть следующая фраза: «У России три пути, рейвы, водка и айти». URA.RU обратилось за комментарием в администрацию Тобольска. Там отметили, что программа, которую будет исполнять певица, заранее согласована, список песен для выступления оговорен и ограничен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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