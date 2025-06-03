Для выпускников школ в Тобольске на общегородском празднике 20 июня выступит исполнительница Dead Blonde (Арина Буланова). Девушка известна хитами, завирусившимися в социальной сети TikTok: "Мальчик на девятке", "Бесприданница", "У России три пути" и прочие. Информация представлена в закупке, имеющейся в распоряжении URA.RU.
"Организация и проведение общегородского праздничного мероприятия, посвященного окончанию школы выпускниками 11-х классов в 2025 году в Тобольске. Исполнитель, в числе прочего, организует выступление артиста федерального уровня – Dead Blonde", — говорится в документе.
Мероприятие состоится 20 июня. Помимо Арины Булановой на нем выступят коллективы из Тюмени и Екатеринбурга. Для выпускников организуют фото- и интерактивные зоны.
Исполнительница Dead Blonde исполняет музыку в стиле рейв. Среди хитов, прославивших девушку, "Мальчик на девятке", "Бесприданница", "У России три пути" и другие. В последней композиции, в частности, есть следующая фраза: «У России три пути, рейвы, водка и айти».
URA.RU обратилось за комментарием в администрацию Тобольска. Там отметили, что программа, которую будет исполнять певица, заранее согласована, список песен для выступления оговорен и ограничен.
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