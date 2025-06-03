ММК покажет спецстали, созданные для импортозамещения

Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») представит уникальные спецстали на крупных промышленных выставках в Москве и Новокузнецке. Об этом сообщили в пресс-службе комбината.
«ПАО „ММК“ представит линейку импортозамещающих сталей под маркой MAGSTRONG сразу на двух стартующих 3 июня выставочных площадках — Международной выставке „Уголь России и Майнинг 2025. Недра России“ в Новокузнецке и юбилейной специализированной выставке „Металлоконструкции 2025“ в Москве. В последние годы специалистами ММК проведена работа по освоению сортамента высокопрочных марок стали, который ранее был представлен на рынке исключительно иностранными производителями и не имеет российских аналогов», — сообщили в пресс-службе предприятия.
Высокопрочные, износостойкие, дающие значительный экономический эффект стали бренда MAGSTRONG эффективно используются при создании или ремонте широкого спектра техники и механизмов для работы в самых разных отраслях. В частности, такая сталь востребована в сегментах карьерной, дорожной, муниципальной техники, добыче и переработке полезных ископаемых, в вагоностроении, сельскохозяйственной технике, судостроении и определяет их эксплуатационные преимущества и увеличенный жизненный цикл.
Также на обеих выставках будет представлена сварочная проволока из легированных марок стали под брендом MagWire. Она предназначена для сварки низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности.
На комбинате рассчитывают, что участие в выставках позволит довести до потенциальных потребителей информацию о новой продукции предприятия. Это даст возможность расширить их число и географию поставок. В конечном счете использование отечественными производителями новой стали Магнитогорского комбината позволит в целом увеличить конкурентоспособность продукции российских машиностроителей, угольщиков и представителей других отраслей промышленности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!