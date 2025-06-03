Президент Украины Владимир Зеленский стремился вынудить Москву применить ядерное оружие, организовав атаки на российские авиабазы. Такое мнение озвучил венгерский аналитик Золтан Кошкович.
«Если вы прочитали хотя бы одну книгу о ядерном сдерживании, вы знаете, что ответ на внезапную атаку на ядерную триаду — ядерный. Зеленский это знал. Он хочет спровоцировать ядерный ответ», — написал Кошкович в соцсети X.
ВСУ 1 июня попытались нанести удары по российским авиабазам, расположенным в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки были пресечены средствами ПВО. Ранее польские и западные издания высказывали предположение, что операция могла осуществляться при поддержке американских разведывательных структур и рассматривалась как очередная попытка Киева повлиять на развитие конфликта. Эксперты отмечают, что подобные действия способны привести к дальнейшему ухудшению положения Украины и усилить давление на ее руководство.
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