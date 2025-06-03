«Мои люди тебя достанут»: криминальный авторитет Гасанов угрожал надзирателю из-за прогулки

Криминальный авторитет Гасанов устроил надзирателю скандал в СИЗО Екатеринбурга

03 июня 2025 в 20:38 Размер текста - 17 +

Марсель Гасанов разозлился, что его вывели гулять на 15 минут позже Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело «решалы» Марселя Гасанова Криминальный авторитет Марсель Гасанов спровоцировал конфликт с оперативником СИЗО-1, куда помещен на время следствия. Как рассказал URA.RU источник, близкий к СК, задержанный даже угрожал надзирателю расправой. Причиной стала прогулка, на которую его вывели с опозданием. «Сотрудник изолятора пришел в камеру к Марселю на 15 минут позже обычного. И тот устроил ему разнос! Орал „Мои люди тебя достанут и семью!“ и тому подобное. Под конец Марсель, правда, попытался сгладить конфликт, но все равно его поведение было неадекватным, скандал он закатил на ровном месте», — поделился собеседник агентства. Он пояснил, что Гасанов сидит в одиночной камере — как и положено арестанту, обвиняемому по статье 210.1 УК РФ — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». «Чтобы не вербовал других заключенных», — объяснил источник. Теперь к этой статье добавились еще две: ч. 2 ст. 321 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей» и ст. 319 «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей». В пресс-службе свердловского управления ГУФСИН отказались от комментария. Гасанов был задержан в феврале. Он известен в криминальных кругах как «решала» и сам себя, по неподтвержденной информации, называет вором в законе (в действительности имеет лишь статус «бродяга»). В прошлом он уже был судим. Марселя называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский). Последнего короновали, пока он отбывал 10 лет в колонии за мошенничество. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Криминальный авторитет Марсель Гасанов спровоцировал конфликт с оперативником СИЗО-1, куда помещен на время следствия. Как рассказал URA.RU источник, близкий к СК, задержанный даже угрожал надзирателю расправой. Причиной стала прогулка, на которую его вывели с опозданием. «Сотрудник изолятора пришел в камеру к Марселю на 15 минут позже обычного. И тот устроил ему разнос! Орал „Мои люди тебя достанут и семью!“ и тому подобное. Под конец Марсель, правда, попытался сгладить конфликт, но все равно его поведение было неадекватным, скандал он закатил на ровном месте», — поделился собеседник агентства. Он пояснил, что Гасанов сидит в одиночной камере — как и положено арестанту, обвиняемому по статье 210.1 УК РФ — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». «Чтобы не вербовал других заключенных», — объяснил источник. Теперь к этой статье добавились еще две: ч. 2 ст. 321 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей» и ст. 319 «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей». В пресс-службе свердловского управления ГУФСИН отказались от комментария. Гасанов был задержан в феврале. Он известен в криминальных кругах как «решала» и сам себя, по неподтвержденной информации, называет вором в законе (в действительности имеет лишь статус «бродяга»). В прошлом он уже был судим. Марселя называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский). Последнего короновали, пока он отбывал 10 лет в колонии за мошенничество.