В Сургуте возобновили поиски мальчика, утонувшего зимой у речпорта

В Сургуте (ХМАО) спасатели возобновили поиски школьника, утонувшего зимой в районе речного порта. Спасатели обследуют акваторию Оби на участке от речпорта до Югорского моста, сообщили власти города, ссылаясь на данные оперативных служб.
«После прохождения ледохода силами МКУ „Сургутский спасательный центр“ возобновлены поисковые работы посредством визуального обследования с катера акватории реки Обь на участке от речного порта до Югорского моста. Работники Сургутского района водных путей и судоходства, местного отделения МЧС и речного порта в ходе текущей деятельности осуществляют визуальное наблюдение акватории реки вниз по течению „, — передает сообщение властей издание „Сургутская трибуна“.
В мэрии уточнили, что поисковые работы были приостановлены в период ледохода. После его завершения специалисты вернулись к обследованию реки.
В январе 2025 года двое школьников решили покататься на льдине в районе речного порта и оказались в воде. Одного из мальчиков оперативно спасли и передали врачам скорой помощи, второго ребенка продолжают искать. По информации городских властей, обследование водоема проводится регулярно, к поискам подключены специалисты нескольких ведомств.
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