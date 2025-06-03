В центре Екатеринбурга на два дня остановят движение и продажу алкоголя. Карта

Из-за фестиваля «Движение» в Екатеринбурге перекроют дороги и запретят алкоголь
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Перекрытие улиц во время генеральной репетиции парада Победы. Екатеринбург, дорожный знак, въезд запрещен
Перекрытия продлятся от нескольких часов до нескольких дней Фото:

В Екатеринбурге пройдет фестиваль мотокультуры «Движение», поэтому 7 и 8 июня горожанам придется выбирать пути объезда, отказаться от самокатов и покупки алкоголя. Все о грядущих ограничениях — в материале URA.RU.

Перекрытия

С 4 июня начнутся первые перекрытия дорог: с 00:10 до 05:00 9 июня закроют движение на 8 Марта — от Малышева до проспекта Ленина. С 7 июня перекроют улицу Горького, с 8 июня — Воеводина. С 06:00 7 июня до 22:00 8 июня будет закрыта парковка на площади 1905 года.

Также из-за мотопарада, который стартует 7 июня в Верхней Пышме и завершится в Екатеринбурге, временно ограничат движение от кольцевой автодороги на проспекте Космонавтов, далее — Челюскинцев, Свердлова, Карла Либкнехта, проспект Ленина. Проехать нельзя будет с 12:45 и до окончания мероприятия.

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Запрет на самокаты

Его введут с 6:00 7 июня до 23:00 8 июня. Дело коснется зоны, куда входят следующие улицы: Челюскинцев — переулок Красный — Николая Никонова — Царскую — Толмачева — проспект Ленина — Пушкина — Малышева — Вайнера — проспект Ленина — 8 Марта — Бориса Ельцина.

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Запрет на продажу алкоголя

Также 7 по 8 июня нельзя будет купить крепкие напитки. Ограничения коснутся квадрата улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев.

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В Екатеринбурге пройдет фестиваль мотокультуры «Движение», поэтому 7 и 8 июня горожанам придется выбирать пути объезда, отказаться от самокатов и покупки алкоголя. Все о грядущих ограничениях — в материале URA.RU. С 4 июня начнутся первые перекрытия дорог: с 00:10 до 05:00 9 июня закроют движение на 8 Марта — от Малышева до проспекта Ленина. С 7 июня перекроют улицу Горького, с 8 июня — Воеводина. С 06:00 7 июня до 22:00 8 июня будет закрыта парковка на площади 1905 года. Также из-за мотопарада, который стартует 7 июня в Верхней Пышме и завершится в Екатеринбурге, временно ограничат движение от кольцевой автодороги на проспекте Космонавтов, далее — Челюскинцев, Свердлова, Карла Либкнехта, проспект Ленина. Проехать нельзя будет с 12:45 и до окончания мероприятия. Его введут с 6:00 7 июня до 23:00 8 июня. Дело коснется зоны, куда входят следующие улицы: Челюскинцев — переулок Красный — Николая Никонова — Царскую — Толмачева — проспект Ленина — Пушкина — Малышева — Вайнера — проспект Ленина — 8 Марта — Бориса Ельцина. Также 7 по 8 июня нельзя будет купить крепкие напитки. Ограничения коснутся квадрата улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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