В центре Екатеринбурга на два дня остановят движение и продажу алкоголя. Карта

Из-за фестиваля «Движение» в Екатеринбурге перекроют дороги и запретят алкоголь

03 июня 2025 в 15:38 Размер текста - 17 +

Перекрытия продлятся от нескольких часов до нескольких дней Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге пройдет фестиваль мотокультуры «Движение», поэтому 7 и 8 июня горожанам придется выбирать пути объезда, отказаться от самокатов и покупки алкоголя. Все о грядущих ограничениях — в материале URA.RU. Перекрытия С 4 июня начнутся первые перекрытия дорог: с 00:10 до 05:00 9 июня закроют движение на 8 Марта — от Малышева до проспекта Ленина. С 7 июня перекроют улицу Горького, с 8 июня — Воеводина. С 06:00 7 июня до 22:00 8 июня будет закрыта парковка на площади 1905 года. Также из-за мотопарада, который стартует 7 июня в Верхней Пышме и завершится в Екатеринбурге, временно ограничат движение от кольцевой автодороги на проспекте Космонавтов, далее — Челюскинцев, Свердлова, Карла Либкнехта, проспект Ленина. Проехать нельзя будет с 12:45 и до окончания мероприятия. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Запрет на самокаты Его введут с 6:00 7 июня до 23:00 8 июня. Дело коснется зоны, куда входят следующие улицы: Челюскинцев — переулок Красный — Николая Никонова — Царскую — Толмачева — проспект Ленина — Пушкина — Малышева — Вайнера — проспект Ленина — 8 Марта — Бориса Ельцина. Фото: URA.RU Запрет на продажу алкоголя Также 7 по 8 июня нельзя будет купить крепкие напитки. Ограничения коснутся квадрата улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев. Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге пройдет фестиваль мотокультуры «Движение», поэтому 7 и 8 июня горожанам придется выбирать пути объезда, отказаться от самокатов и покупки алкоголя. Все о грядущих ограничениях — в материале URA.RU. С 4 июня начнутся первые перекрытия дорог: с 00:10 до 05:00 9 июня закроют движение на 8 Марта — от Малышева до проспекта Ленина. С 7 июня перекроют улицу Горького, с 8 июня — Воеводина. С 06:00 7 июня до 22:00 8 июня будет закрыта парковка на площади 1905 года. Также из-за мотопарада, который стартует 7 июня в Верхней Пышме и завершится в Екатеринбурге, временно ограничат движение от кольцевой автодороги на проспекте Космонавтов, далее — Челюскинцев, Свердлова, Карла Либкнехта, проспект Ленина. Проехать нельзя будет с 12:45 и до окончания мероприятия. Его введут с 6:00 7 июня до 23:00 8 июня. Дело коснется зоны, куда входят следующие улицы: Челюскинцев — переулок Красный — Николая Никонова — Царскую — Толмачева — проспект Ленина — Пушкина — Малышева — Вайнера — проспект Ленина — 8 Марта — Бориса Ельцина. Также 7 по 8 июня нельзя будет купить крепкие напитки. Ограничения коснутся квадрата улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев.