Фирма бывшего челябинского вице-губернатора вошла в топ самых влиятельных в РФ

Компания «Авуар» бывшего вице-губернатора Челябинской области Алексея Овакимяна вошла в список из 15-ти самых влиятельных в стране. Как URA.RU рассказали в пресс-службе «Авуара», в рейтинге присутствуют компании сектора аудита и консалтинга.
«Аудиторско-консалтинговая группа „Авуар“ вошла в топ-15 крупнейших и наиболее влиятельных компаний России в секторе „Аудит и консалтинг“. Итоги за 2024 год подвела компания RAEX», — заявили собеседники URA.RU.
Директор по развитию «Авуар» Максим Левченко добавил, что оценка отразила положительную динамику развития группы. Также составители рейтинга учли способность адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и эффективно масштабировать бизнес.
За год компания поднялась на четыре строчки. При составлении рейтинговой таблицы оценивались выручка, динамика роста, масштаб проектов, экспертная репутация, количество квалифицированных специалистов и клиентская база.
Вице-губернатором Овакимян являлся в 2011-2012 годах. До этого в его деловой биографии есть работа в налоговой полиции, комитете экономики области, в частном бизнесе и преподавательская деятельность.
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