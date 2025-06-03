Фирма бывшего челябинского вице-губернатора вошла в топ самых влиятельных в РФ

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Компания Алексея Овакимяна вошла в список самых влиятельных в стране
Компания Алексея Овакимяна вошла в список самых влиятельных в стране Фото:

Компания «Авуар» бывшего вице-губернатора Челябинской области Алексея Овакимяна вошла в список из 15-ти самых влиятельных в стране. Как URA.RU рассказали в пресс-службе «Авуара», в рейтинге присутствуют компании сектора аудита и консалтинга.

«Аудиторско-консалтинговая группа „Авуар“ вошла в топ-15 крупнейших и наиболее влиятельных компаний России в секторе „Аудит и консалтинг“. Итоги за 2024 год подвела компания RAEX», — заявили собеседники URA.RU.

Директор по развитию «Авуар» Максим Левченко добавил, что оценка отразила положительную динамику развития группы. Также составители рейтинга учли способность адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и эффективно масштабировать бизнес.

За год компания поднялась на четыре строчки. При составлении рейтинговой таблицы оценивались выручка, динамика роста, масштаб проектов, экспертная репутация, количество квалифицированных специалистов и клиентская база.

Вице-губернатором Овакимян являлся в 2011-2012 годах. До этого в его деловой биографии есть работа в налоговой полиции, комитете экономики области, в частном бизнесе и преподавательская деятельность.

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Компания «Авуар» бывшего вице-губернатора Челябинской области Алексея Овакимяна вошла в список из 15-ти самых влиятельных в стране. Как URA.RU рассказали в пресс-службе «Авуара», в рейтинге присутствуют компании сектора аудита и консалтинга. «Аудиторско-консалтинговая группа „Авуар“ вошла в топ-15 крупнейших и наиболее влиятельных компаний России в секторе „Аудит и консалтинг“. Итоги за 2024 год подвела компания RAEX», — заявили собеседники URA.RU. Директор по развитию «Авуар» Максим Левченко добавил, что оценка отразила положительную динамику развития группы. Также составители рейтинга учли способность адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и эффективно масштабировать бизнес. За год компания поднялась на четыре строчки. При составлении рейтинговой таблицы оценивались выручка, динамика роста, масштаб проектов, экспертная репутация, количество квалифицированных специалистов и клиентская база. Вице-губернатором Овакимян являлся в 2011-2012 годах. До этого в его деловой биографии есть работа в налоговой полиции, комитете экономики области, в частном бизнесе и преподавательская деятельность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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