В думе ХМАО прошло закрытое заседание, на котором обсуждались последствия высказывания депутата от фракции КПРФ Халида Таги-Заде «о возвращении мигрантов на историческую родину в Югру». Окружной парламент принял решение лишить коммуниста-раскольника должности заместителя председателя комитета по социальному развитию, которую он занимал, но при этом сохранить мандат, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте.
«Таги-Заде сохранил мандат. Но при этом он лишился должности зампреда комитета», — пояснил собеседник.
По словам источников, фракция КПРФ требовала отставки Таги-Заде, которого уже давно выгнали из компартии. Однако он пока сохраняет место в окружном заксобрании — до окончания проверок силовиков, которые должны будут сделать вывод о наличии или отсутствии признаков экстремизма в его высказывании.
Официальное решение думы ХМАО на момент написания новости не опубликовано. Комментарий пресс-службы ожидается. «На сегодняшний день оснований лишить его мандата нет», — пояснил инсайдер. Материалы проверки, по его словам, переданы в прокуратуру.
Ранее URA.RU сообщало, что Таги-Заде накажут за скандальное высказывание, но он сохранит пост. Инсайд агентства подтвердился.
Обновлено в 14.43.
В думе ХМАО подтвердили информацию источников о лишении депутата должности зампреда комитета и сохранении его мандата. Таги-Заде обязан будет принести публичные извинения; факты, связанные с нарушением им депутатской этике, будут преданы огласке на заседании парламента и в СМИ. Ему объявлено публичное порицание.
Спикер окружной думы Борис Хохряков отметил, что в настоящий момент депутаты не вправе принять решения о досрочном прекращении депутатских полномочий их коллеги, так как правовые основания для досрочного прекращения полномочий депутата думы, установленные федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и законом автономного округа «О статусе депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» не предусматривают нарушение правил депутатской этики основанием к такому решению. «Но в случае принятия правовых решений в соответствии с российским законодательством в отношении депутата Таги-Заде дума обязательно вернется к этому вопросу», — уточнил председатель думы.
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