В Екатеринбурге поймали порномодель-неудачницу

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Девушка успела заработать всего десять тысяч рублей Фото:

Силовики передал в суд уголовное дело екатеринбургской порно-модели, которая размещала в двух telegram-каналах эротический контент. Подробности URA.RU рассказали в пресс-группе городского УМВД РФ.

По версии следствия, 25-летняя девушка размещала фото и видео с порнографией в закрытых каналах. Чтобы попасть туда, нужно было заплатить определенную сумму. За все время девушке удалось заработать десять тысяч рублей и набрать 300 подписчиков.

Заявление на нее написала местная жительница, которая случайно наткнулась на ее канал. «Девушка полностью признала свою вину и удалила оба канала. Она также объяснила, что занималась подобной деятельностью скорее в „творческих“ целях, а не ради заработка», — сообщили в ведомстве. По статье о распространении порнографии «блогерше» грозит до шесть лет лишения свободы.

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Силовики передал в суд уголовное дело екатеринбургской порно-модели, которая размещала в двух telegram-каналах эротический контент. Подробности URA.RU рассказали в пресс-группе городского УМВД РФ. По версии следствия, 25-летняя девушка размещала фото и видео с порнографией в закрытых каналах. Чтобы попасть туда, нужно было заплатить определенную сумму. За все время девушке удалось заработать десять тысяч рублей и набрать 300 подписчиков. Заявление на нее написала местная жительница, которая случайно наткнулась на ее канал. «Девушка полностью признала свою вину и удалила оба канала. Она также объяснила, что занималась подобной деятельностью скорее в „творческих“ целях, а не ради заработка», — сообщили в ведомстве. По статье о распространении порнографии «блогерше» грозит до шесть лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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