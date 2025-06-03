В Екатеринбурге поймали порномодель-неудачницу

03 июня 2025 в 13:08 Размер текста - 17 +

Девушка успела заработать всего десять тысяч рублей Фото: Алексей Колчин © URA.RU Силовики передал в суд уголовное дело екатеринбургской порно-модели, которая размещала в двух telegram-каналах эротический контент. Подробности URA.RU рассказали в пресс-группе городского УМВД РФ. По версии следствия, 25-летняя девушка размещала фото и видео с порнографией в закрытых каналах. Чтобы попасть туда, нужно было заплатить определенную сумму. За все время девушке удалось заработать десять тысяч рублей и набрать 300 подписчиков. Заявление на нее написала местная жительница, которая случайно наткнулась на ее канал. «Девушка полностью признала свою вину и удалила оба канала. Она также объяснила, что занималась подобной деятельностью скорее в „творческих“ целях, а не ради заработка», — сообщили в ведомстве. По статье о распространении порнографии «блогерше» грозит до шесть лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики передал в суд уголовное дело екатеринбургской порно-модели, которая размещала в двух telegram-каналах эротический контент. Подробности URA.RU рассказали в пресс-группе городского УМВД РФ. По версии следствия, 25-летняя девушка размещала фото и видео с порнографией в закрытых каналах. Чтобы попасть туда, нужно было заплатить определенную сумму. За все время девушке удалось заработать десять тысяч рублей и набрать 300 подписчиков. Заявление на нее написала местная жительница, которая случайно наткнулась на ее канал. «Девушка полностью признала свою вину и удалила оба канала. Она также объяснила, что занималась подобной деятельностью скорее в „творческих“ целях, а не ради заработка», — сообщили в ведомстве. По статье о распространении порнографии «блогерше» грозит до шесть лет лишения свободы.