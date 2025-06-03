Авторитета из легендарной ОПГ освободили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отпустили из СИЗО авторитетного бизнесмена Горшунова
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Мера пресечения Сергею Горшунову в Ленинском районном суде. Екатеринбург , горшунов сергей
Сергея Горшунова арестовали 28 апреля Фото:
новость из сюжета
На Рублевке задержан екатеринбургский авторитет Горшунов

Бывшего участника екатеринбургской ОПГ «Центр» Сергея Горшунова (отрицает связь с криминалом), задержанного по обвинению в похищении и убийстве Юрия Чуприянова, отпустили из следственного изолятора. Информацию URA.RU подтвердил адвокат Горшунова.

По словам источника URA.RU, следствие выходило в суд, чтобы изменить Горшунову меру пресечения на домашний арест. Сейчас Горшунов под подпиской о невыезде.

О его задержании стало известно 26 апреля. Силовики поймали его в коттедже на московской Рублевке. Сергея доставили в Екатеринбург и предъявили обвинение в похищении и убийстве Чуприянова — бывшего головореза группировки «Центр». Свою вину фигурант отрицает. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.

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Бывшего участника екатеринбургской ОПГ «Центр» Сергея Горшунова (отрицает связь с криминалом), задержанного по обвинению в похищении и убийстве Юрия Чуприянова, отпустили из следственного изолятора. Информацию URA.RU подтвердил адвокат Горшунова. По словам источника URA.RU, следствие выходило в суд, чтобы изменить Горшунову меру пресечения на домашний арест. Сейчас Горшунов под подпиской о невыезде. О его задержании стало известно 26 апреля. Силовики поймали его в коттедже на московской Рублевке. Сергея доставили в Екатеринбург и предъявили обвинение в похищении и убийстве Чуприянова — бывшего головореза группировки «Центр». Свою вину фигурант отрицает. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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