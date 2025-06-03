Авторитета из легендарной ОПГ освободили в Екатеринбурге

Бывшего участника екатеринбургской ОПГ «Центр» Сергея Горшунова (отрицает связь с криминалом), задержанного по обвинению в похищении и убийстве Юрия Чуприянова, отпустили из следственного изолятора. Информацию URA.RU подтвердил адвокат Горшунова.
По словам источника URA.RU, следствие выходило в суд, чтобы изменить Горшунову меру пресечения на домашний арест. Сейчас Горшунов под подпиской о невыезде.
О его задержании стало известно 26 апреля. Силовики поймали его в коттедже на московской Рублевке. Сергея доставили в Екатеринбург и предъявили обвинение в похищении и убийстве Чуприянова — бывшего головореза группировки «Центр». Свою вину фигурант отрицает. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.
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