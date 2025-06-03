Россельхознадзор нашел страшные нарушения на ферме в Курганской области

В Варгашинском районе (Курганская область) на одной из местных ферм, где содержится крупный рогатый скот, выявлены многочисленные нарушения ветеринарного законодательства. Большинство из них связано с санитарными нормами. Об этом сообщает Уральское МУ Россельхознадзора на своем сайте.
«В ходе проверки обнаружено, что ограждение территории фермы нецелостное, в результате чего не исключено проникновение посторонних лиц и диких животных. Въезды на предприятия не оборудованы дезбарьерами, при входе в животноводческое помещение отсутствует коврик, пропитанный дезинфицирующим раствором, нет условий для дезинфекции рабочей одежды», — пишет ведомство.
Проверка также показала, что корма для животных хранятся с нарушениями — непосредственно на земле и без навесов, что может привести к их порче и заражению. На территории фермы отсутствуют условия для надлежащего сбора, хранения и обеззараживания навоза. Не организовано отдельное помещение для обработки и хранения молока, а здоровые и инфицированные лейкозом животные содержатся вместе, что создает риски распространения заболеваний среди стада.
Россельхознадзор потребовал от руководства фермы срочно провести все необходимые работы для устранения выявленных нарушений и привести предприятие в соответствие с требованиями федерального ветеринарного законодательства. Решение принято по итогам плановой проверки, нарушения нужно устранить до 16 июня.
Ранее в Курганской области Россельхознадзор уже выявлял нарушения ветеринарного законодательства на фермах, занимающихся разведением крупного рогатого скота и производством молока. В частности, в Каргапольском округе были зафиксированы проблемы с учетом поголовья и маркировкой животных, что также привело к предписаниям и административным мерам в отношении предприятий.
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