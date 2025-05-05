05 мая 2025

Курганский производитель сырого молока завел фейковых коров

В Курганской области на ферме по производству сырого молока обнаружили нарушения
© Служба новостей «URA.RU»
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На предприятии обнаружили нарушения при подсчете животных и проблемы с маркировкой
На предприятии обнаружили нарушения при подсчете животных и проблемы с маркировкой Фото:

В Каргапольском округе (Курганская область) на ферме, занимающейся разведением крупного рогатого скота и производством сырого молока, выявлены нарушения ветеринарного законодательства. На предприятии обнаружили нарушения при подсчете животных и проблемы с маркировкой. Об этом сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

«В отделении фермы на конец марта 2025 года фактический остаток поголовья крупного рогатого скота составляет 266 голов, в том числе 192 коровы. В апреле по данным компонента „Меркурий“ ФГИС „ВетИС“, на данной площадке оформлена справка о ветеринарно-санитарном благополучии 200 голов. По состоянию на 5 мая в реестре числится только 128 голов», — отметили в ведомстве.

Директору предприятия выдано предписание об устранении выявленных нарушений и рекомендовано провести полный учет поголовья для обеспечения биологической безопасности фермы и профилактики вспышек заболеваний животных, опасных в том числе и для человека. В отношении предприятия возбуждено административное производство по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ (грозит штраф).

Ранее в Курганской области Россельхознадзор уже выявлял нарушения на молочных предприятиях, связанные с неправильным оформлением документов и недостоверными сведениями о продукции, что приводило к приостановке регистрации и запрету на реализацию товаров. В одном из случаев организация незаконно продлила срок годности творога, после чего продукцию изъяли из продажи.

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В Каргапольском округе (Курганская область) на ферме, занимающейся разведением крупного рогатого скота и производством сырого молока, выявлены нарушения ветеринарного законодательства. На предприятии обнаружили нарушения при подсчете животных и проблемы с маркировкой. Об этом сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора. «В отделении фермы на конец марта 2025 года фактический остаток поголовья крупного рогатого скота составляет 266 голов, в том числе 192 коровы. В апреле по данным компонента „Меркурий“ ФГИС „ВетИС“, на данной площадке оформлена справка о ветеринарно-санитарном благополучии 200 голов. По состоянию на 5 мая в реестре числится только 128 голов», — отметили в ведомстве. Директору предприятия выдано предписание об устранении выявленных нарушений и рекомендовано провести полный учет поголовья для обеспечения биологической безопасности фермы и профилактики вспышек заболеваний животных, опасных в том числе и для человека. В отношении предприятия возбуждено административное производство по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ (грозит штраф). Ранее в Курганской области Россельхознадзор уже выявлял нарушения на молочных предприятиях, связанные с неправильным оформлением документов и недостоверными сведениями о продукции, что приводило к приостановке регистрации и запрету на реализацию товаров. В одном из случаев организация незаконно продлила срок годности творога, после чего продукцию изъяли из продажи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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