В Челябинске в июне по сравнению с маем 2025 года стоимость квартир-студий на вторичном рынке снизилась на 2 000 рублей за квадрат. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске цены на студии за месяц снизились с 106 500 рублей до 104 400 тысяч рублей за квадратный метр. В целом по Челябинской области стоимость квартир также снизилась — до 101 000 рублей за квадрат», — следует из динамики цен на сайте Restate.
В Челябинске в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года спрос на квартиры-студии вырос на 19%. Такое жилье горожане стали чаще покупать из-за более низкой стоимости.
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