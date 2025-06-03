В Челябинске падают цены на квартиры-студии. Инфографика

В Челябинске падают цены на квартиры-студии на вторичке
© Служба новостей «URA.RU»
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Студии на вторичке в городе в среднем продаются по 104 400 рублей за квадратный метр
Студии на вторичке в городе в среднем продаются по 104 400 рублей за квадратный метр Фото:

В Челябинске в июне по сравнению с маем 2025 года стоимость квартир-студий на вторичном рынке снизилась на 2 000 рублей за квадрат. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске цены на студии за месяц снизились с 106 500 рублей до 104 400 тысяч рублей за квадратный метр. В целом по Челябинской области стоимость квартир также снизилась — до 101 000 рублей за квадрат», — следует из динамики цен на сайте Restate.

В Челябинске в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года спрос на квартиры-студии вырос на 19%. Такое жилье горожане стали чаще покупать из-за более низкой стоимости.

В Челябинске начали снижаться цены на вторичном рынке ( на 2 000 рублей за квадрат)
В Челябинске начали снижаться цены на вторичном рынке ( на 2 000 рублей за квадрат)
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В Челябинске в июне по сравнению с маем 2025 года стоимость квартир-студий на вторичном рынке снизилась на 2 000 рублей за квадрат. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске цены на студии за месяц снизились с 106 500 рублей до 104 400 тысяч рублей за квадратный метр. В целом по Челябинской области стоимость квартир также снизилась — до 101 000 рублей за квадрат», — следует из динамики цен на сайте Restate. В Челябинске в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года спрос на квартиры-студии вырос на 19%. Такое жилье горожане стали чаще покупать из-за более низкой стоимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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