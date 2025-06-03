При обрушении моста под Брянском пострадали 110 человек

Количество пострадавших при обрушении моста в Брянской области увеличилось до 110. Об этом сообщили в экстренных службах.
«По уточненной информации, всего пострадали 110 человек», — рассказал представитель служб агентству РИА Новости. Он добавил, что среди них пятеро являются детьми.
Кроме того, в результате происшествия погибло семь человек. В медицинских учреждениях продолжают находиться 65 пострадавших, среди которых — четверо детей.
Машинист Павел Мишин, ставший жертвой трагедии вблизи Брянска, ценой собственной жизни предотвратил гибель сотен людей. Он своевременно обнаружил препятствие на железнодорожных путях и задействовал экстренное торможение, передает RT.
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