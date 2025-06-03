При обрушении моста под Брянском пострадали 110 человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В больницах продолжают оставаться 65 пострадавших
В больницах продолжают оставаться 65 пострадавших Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Количество пострадавших при обрушении моста в Брянской области увеличилось до 110. Об этом сообщили в экстренных службах.

«По уточненной информации, всего пострадали 110 человек», — рассказал представитель служб агентству РИА Новости. Он добавил, что среди них пятеро являются детьми.

Кроме того, в результате происшествия погибло семь человек. В медицинских учреждениях продолжают находиться 65 пострадавших, среди которых — четверо детей.

Машинист Павел Мишин, ставший жертвой трагедии вблизи Брянска, ценой собственной жизни предотвратил гибель сотен людей. Он своевременно обнаружил препятствие на железнодорожных путях и задействовал экстренное торможение, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Количество пострадавших при обрушении моста в Брянской области увеличилось до 110. Об этом сообщили в экстренных службах. «По уточненной информации, всего пострадали 110 человек», — рассказал представитель служб агентству РИА Новости. Он добавил, что среди них пятеро являются детьми. Кроме того, в результате происшествия погибло семь человек. В медицинских учреждениях продолжают находиться 65 пострадавших, среди которых — четверо детей. Машинист Павел Мишин, ставший жертвой трагедии вблизи Брянска, ценой собственной жизни предотвратил гибель сотен людей. Он своевременно обнаружил препятствие на железнодорожных путях и задействовал экстренное торможение, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...