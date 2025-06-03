Авторитета Марселя Гасанова проверил психиатр после скандала с прогулкой в Екатеринбурге

Авторитет Марсель Гасанов прошел осмотр у психиатра в СИЗО Екатеринбурга

04 июня 2025 в 08:52 Размер текста - 17 +

Поведение Гасанова показалось странным и его показали врачу Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело «решалы» Марселя Гасанова Криминального авторитета Марселя Гасанова показали психиатру после того, как он внезапно закатил скандал надзирателю в СИЗО-1 Екатеринбурга. Тогда заключенного не устроило, что его выводят гулять с опозданием. Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к СКР. «Марселя отвели к психиатру, потому что возникло подозрение, что у него проблемы с головой или, может, депрессия. Но врач не нашел никаких отклонений и вынес вердикт, что Марсель совершенно здоров. Вообще-то всплески агрессии у Гасанова происходят регулярно», — объяснил собеседник агентства. В пресс-службе свердловского управления ГУФСИН отказались от комментария, сославшись на закон о медицинской тайне. Гасанов устроил скандал надзирателю из-за того, что тот пришел к нему на 15 минут позже, чтобы вывести на прогулку. Он сыпал угрозами и кричал, что его люди достанут оперативника. После этого в отношении арестанта возбудили уголовное дело по двум статьям: ч. 2 ст. 321 УК РФ (Угроза применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей) и ст. 319 УК РФ (Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). В СИЗО Марсель попал по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Сам он себя, по неподтвержденной информации, именует вором в законе. Гасанов в прошлом был судим: он отбывал срок за разбой. Также его судили за хранение оружия, но дали условное наказание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Криминального авторитета Марселя Гасанова показали психиатру после того, как он внезапно закатил скандал надзирателю в СИЗО-1 Екатеринбурга. Тогда заключенного не устроило, что его выводят гулять с опозданием. Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к СКР. «Марселя отвели к психиатру, потому что возникло подозрение, что у него проблемы с головой или, может, депрессия. Но врач не нашел никаких отклонений и вынес вердикт, что Марсель совершенно здоров. Вообще-то всплески агрессии у Гасанова происходят регулярно», — объяснил собеседник агентства. В пресс-службе свердловского управления ГУФСИН отказались от комментария, сославшись на закон о медицинской тайне. Гасанов устроил скандал надзирателю из-за того, что тот пришел к нему на 15 минут позже, чтобы вывести на прогулку. Он сыпал угрозами и кричал, что его люди достанут оперативника. После этого в отношении арестанта возбудили уголовное дело по двум статьям: ч. 2 ст. 321 УК РФ (Угроза применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей) и ст. 319 УК РФ (Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). В СИЗО Марсель попал по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Сам он себя, по неподтвержденной информации, именует вором в законе. Гасанов в прошлом был судим: он отбывал срок за разбой. Также его судили за хранение оружия, но дали условное наказание.