На Тюменскую область обрушится шквалистый ветер, ливень и гроза и град

Жителей Тюменской области предупредили о резком ухудшении погоды: в регион придет гроза, шторм и град. Все это будет сопровождаться ливнем и сильным ветром. Данной информацией поделились специалисты Гидрометцентра России.
«Тюменская область, 3 июня. Ожидается гроза, град, сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Местами на тюменцев обрушатся ливни», — передают прогноз погоды метеорологи.
Специалисты предупреждают, что подобные погодные условия продлятся несколько дней. Гроза и шторм возможны 4 и 5 июня. Приблизительные сроки завершения шторма — вечер 5 июня.
Ранее подобные погодные условия уже фиксировались в регионе. 27 и 28 мая в Тюмени и Тюменской области прошел ливень и град. Скорость ветра в те дни достигали 15-20 метров в секунду.
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