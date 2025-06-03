На Тюменскую область обрушится шквалистый ветер, ливень и гроза и град

3 и 4 июня в Тюменской области ожидается шторм, гроза и град
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Опасные погодные условия завершатся 5 июня
Опасные погодные условия завершатся 5 июня Фото:

Жителей Тюменской области предупредили о резком ухудшении погоды: в регион придет гроза, шторм и град. Все это будет сопровождаться ливнем и сильным ветром. Данной информацией поделились специалисты Гидрометцентра России.  

«Тюменская область, 3 июня. Ожидается гроза, град, сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Местами на тюменцев обрушатся ливни», — передают прогноз погоды метеорологи.

Специалисты предупреждают, что подобные погодные условия продлятся несколько дней. Гроза и шторм возможны 4 и 5 июня. Приблизительные сроки завершения шторма — вечер 5 июня. 

Ранее подобные погодные условия уже фиксировались в регионе. 27 и 28 мая в Тюмени и Тюменской области прошел ливень и град. Скорость ветра в те дни достигали 15-20 метров в секунду. 

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Жителей Тюменской области предупредили о резком ухудшении погоды: в регион придет гроза, шторм и град. Все это будет сопровождаться ливнем и сильным ветром. Данной информацией поделились специалисты Гидрометцентра России.   «Тюменская область, 3 июня. Ожидается гроза, град, сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Местами на тюменцев обрушатся ливни», — передают прогноз погоды метеорологи. Специалисты предупреждают, что подобные погодные условия продлятся несколько дней. Гроза и шторм возможны 4 и 5 июня. Приблизительные сроки завершения шторма — вечер 5 июня.  Ранее подобные погодные условия уже фиксировались в регионе. 27 и 28 мая в Тюмени и Тюменской области прошел ливень и град. Скорость ветра в те дни достигали 15-20 метров в секунду. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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