Свердловчане простили с 24-летней инвалидом Анастасией Поляковой, которую нашли мертвой в реке после издевательств в Карпинске. Траурная церемония прошла в Краснотурьинске, рассказали URA.RU ее знакомые.
«Пришли те, кто знал Анастасию», — сказал первый собеседник агентства. Второй добавил, что похороны якобы помог организовать отец Анастасии. «Он давно отказался от нее, а сейчас опомнился», — отметил собеседник. Пришла и бабушка Поляковой. «Мы помогали, подсказывали. Ты послушная была…», — разрыдалась она у гроба. Анастасию схоронили рядом с могилой матери в Карпинске.
По предварительным данным, 18 мая Полякову избили и помочились на нее. Пытки записывали на видео, которое позже разлетелось по Сети. После этого силовики задержали Наталью Бродовикову и вменили ей статью о развратных действия (ч. 1 ст. 135 УК РФ). Она под домашним арестом. По последним данным, женщина раскаялась. Она якобы даже отправила средства на похороны. Подробнее об этом, — в сюжете агентства.
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