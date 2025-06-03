«Послушная была»: свердловчане простились с инвалидом, найденной мертвой после пыток. Фото, видео

В Карпинске простились с Анастасией Поляковой, найденной мертвой в реке

03 июня 2025 в 16:21 Размер текста - 17 +

Прощание прошло в Краснотурьинске (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Карпинске издевались над девушкой, она покончила с собой Свердловчане простили с 24-летней инвалидом Анастасией Поляковой, которую нашли мертвой в реке после издевательств в Карпинске. Траурная церемония прошла в Краснотурьинске, рассказали URA.RU ее знакомые. «Пришли те, кто знал Анастасию», — сказал первый собеседник агентства. Второй добавил, что похороны якобы помог организовать отец Анастасии. «Он давно отказался от нее, а сейчас опомнился», — отметил собеседник. Пришла и бабушка Поляковой. «Мы помогали, подсказывали. Ты послушная была…», — разрыдалась она у гроба. Анастасию схоронили рядом с могилой матери в Карпинске. По предварительным данным, 18 мая Полякову избили и помочились на нее. Пытки записывали на видео, которое позже разлетелось по Сети. После этого силовики задержали Наталью Бродовикову и вменили ей статью о развратных действия (ч. 1 ст. 135 УК РФ). Она под домашним арестом. По последним данным, женщина раскаялась. Она якобы даже отправила средства на похороны. Подробнее об этом, — в сюжете агентства. К ритуальному агентству пришли десятки человек Фото: читатель URA.RU Пришла и бабушка Анастасии Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Анастасию похоронили рядом с могилой матери Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчане простили с 24-летней инвалидом Анастасией Поляковой, которую нашли мертвой в реке после издевательств в Карпинске. Траурная церемония прошла в Краснотурьинске, рассказали URA.RU ее знакомые. «Пришли те, кто знал Анастасию», — сказал первый собеседник агентства. Второй добавил, что похороны якобы помог организовать отец Анастасии. «Он давно отказался от нее, а сейчас опомнился», — отметил собеседник. Пришла и бабушка Поляковой. «Мы помогали, подсказывали. Ты послушная была…», — разрыдалась она у гроба. Анастасию схоронили рядом с могилой матери в Карпинске. По предварительным данным, 18 мая Полякову избили и помочились на нее. Пытки записывали на видео, которое позже разлетелось по Сети. После этого силовики задержали Наталью Бродовикову и вменили ей статью о развратных действия (ч. 1 ст. 135 УК РФ). Она под домашним арестом. По последним данным, женщина раскаялась. Она якобы даже отправила средства на похороны. Подробнее об этом, — в сюжете агентства.