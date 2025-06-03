«Ревет по ночам»: садистка, пытавшая девушку в Карпинске, раскаялась

Садистка, пытавшая девушку в Карпинске, раскаялась
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Отпевание жительницы Первоуральска в церкви Космы и Дамиана. Екатеринбург, прощание, цветы, гроб, утрата
Наталья мучается от мысли, что ее поступок стал причиной суицида девушки Фото:
новость из сюжета
В Карпинске издевались над девушкой, она покончила с собой

Наталья Бродовикова, глумившаяся над девушкой-инвалидом в Карпинске, которая впоследствии покончила с собой, раскаялась. Об этом URA.RU заявил ее муж. Сама женщина находится под домашним арестом и ей запрещено общаться с прессой.

«Наташа по ночам ревет. Когда точно узнали, что Настя свела счеты с жизнью, всю ночь ревела. Говорит: „Я не знаю, как мне с этим жить“. Она понимает, что они натворили, и к чему это все привело», — рассказал мужчина.

Сам он, как только узнал о страшной расправе, хотел извиниться перед Анастасией и предложить ей материальную компенсацию. «Но не получилось, Настя покончила с собой. Но мы денежку отправим обязательно ей на похороны», — добавил карпинец.

Как уже сообщалось, 24-летнюю Анастасию Полякову жестоко избили, а потом ей на лицо помочилась 36-летняя Наталья Бродовикова. Она это сделала, мстя за подругу Елену: та пожаловалась, что Настя якобы соблазняла ее 12-летнего сына. Пьяная компания устроила экзекуцию, сняла пытки на видео, которое быстро разлетелось среди горожан. Спустя несколько дней девушку нашли мертвой: предположительно, она покончила с собой.


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Наталья Бродовикова, глумившаяся над девушкой-инвалидом в Карпинске, которая впоследствии покончила с собой, раскаялась. Об этом URA.RU заявил ее муж. Сама женщина находится под домашним арестом и ей запрещено общаться с прессой. «Наташа по ночам ревет. Когда точно узнали, что Настя свела счеты с жизнью, всю ночь ревела. Говорит: „Я не знаю, как мне с этим жить“. Она понимает, что они натворили, и к чему это все привело», — рассказал мужчина. Сам он, как только узнал о страшной расправе, хотел извиниться перед Анастасией и предложить ей материальную компенсацию. «Но не получилось, Настя покончила с собой. Но мы денежку отправим обязательно ей на похороны», — добавил карпинец. Как уже сообщалось, 24-летнюю Анастасию Полякову жестоко избили, а потом ей на лицо помочилась 36-летняя Наталья Бродовикова. Она это сделала, мстя за подругу Елену: та пожаловалась, что Настя якобы соблазняла ее 12-летнего сына. Пьяная компания устроила экзекуцию, сняла пытки на видео, которое быстро разлетелось среди горожан. Спустя несколько дней девушку нашли мертвой: предположительно, она покончила с собой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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