Суд решил судьбу свердловчанки, бросившей умирать грудничка на лавке

В Нижнем Тагиле посадили женщину, которая зимой оставила младенца на скамейке
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Алена Добрынина получила новый срок
Алена Добрынина получила новый срок Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле младенца бросили на лавочке

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) отправили в колонию Алену Добрынину, которая бросила новорожденного сына умирать на лавке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Добрынину признали виновной в покушении на убийство новорожденного (ст. 30 ч.3, ст. 106 УК РФ). Ей назначено наказание в виде лишения свободы на два года в исправительной колонии. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора, взыскав с осужденного в пользу ребенка компенсацию морального вреда в 750 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, Добрынина родила ребенка 3 марта. Ночью 4-го она принесла его к дому на улице Красноармейской и оставила на лавочке. Утром малыша заметил местный житель, который вызвал скорую помощь. Ребенка удалось спасти, женщину задержали лишь 7 марта, вычислив по экспертизе ДНК.

Добрынина уже отбывала наказание за убийство младенца в 2016 году. Тогда она уронила дочь на пол во время кормления. Через два года у нее забрали пятерых детей, а ее отдали под суд за убийство пенсионера утюгом. О трудной жизни женщины агентство писало в этом материале.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) отправили в колонию Алену Добрынину, которая бросила новорожденного сына умирать на лавке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Добрынину признали виновной в покушении на убийство новорожденного (ст. 30 ч.3, ст. 106 УК РФ). Ей назначено наказание в виде лишения свободы на два года в исправительной колонии. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора, взыскав с осужденного в пользу ребенка компенсацию морального вреда в 750 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. По версии следствия, Добрынина родила ребенка 3 марта. Ночью 4-го она принесла его к дому на улице Красноармейской и оставила на лавочке. Утром малыша заметил местный житель, который вызвал скорую помощь. Ребенка удалось спасти, женщину задержали лишь 7 марта, вычислив по экспертизе ДНК. Добрынина уже отбывала наказание за убийство младенца в 2016 году. Тогда она уронила дочь на пол во время кормления. Через два года у нее забрали пятерых детей, а ее отдали под суд за убийство пенсионера утюгом. О трудной жизни женщины агентство писало в этом материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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