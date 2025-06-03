Суд решил судьбу свердловчанки, бросившей умирать грудничка на лавке

В Нижнем Тагиле посадили женщину, которая зимой оставила младенца на скамейке

03 июня 2025 в 15:42 Размер текста - 17 +

Алена Добрынина получила новый срок Фото: Ленинский райсуд Нижнего Тагила новость из сюжета В Нижнем Тагиле младенца бросили на лавочке В Нижнем Тагиле (Свердловская область) отправили в колонию Алену Добрынину, которая бросила новорожденного сына умирать на лавке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Добрынину признали виновной в покушении на убийство новорожденного (ст. 30 ч.3, ст. 106 УК РФ). Ей назначено наказание в виде лишения свободы на два года в исправительной колонии. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора, взыскав с осужденного в пользу ребенка компенсацию морального вреда в 750 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. По версии следствия, Добрынина родила ребенка 3 марта. Ночью 4-го она принесла его к дому на улице Красноармейской и оставила на лавочке. Утром малыша заметил местный житель, который вызвал скорую помощь. Ребенка удалось спасти, женщину задержали лишь 7 марта, вычислив по экспертизе ДНК. Добрынина уже отбывала наказание за убийство младенца в 2016 году. Тогда она уронила дочь на пол во время кормления. Через два года у нее забрали пятерых детей, а ее отдали под суд за убийство пенсионера утюгом. О трудной жизни женщины агентство писало в этом материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) отправили в колонию Алену Добрынину, которая бросила новорожденного сына умирать на лавке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Добрынину признали виновной в покушении на убийство новорожденного (ст. 30 ч.3, ст. 106 УК РФ). Ей назначено наказание в виде лишения свободы на два года в исправительной колонии. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора, взыскав с осужденного в пользу ребенка компенсацию морального вреда в 750 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. По версии следствия, Добрынина родила ребенка 3 марта. Ночью 4-го она принесла его к дому на улице Красноармейской и оставила на лавочке. Утром малыша заметил местный житель, который вызвал скорую помощь. Ребенка удалось спасти, женщину задержали лишь 7 марта, вычислив по экспертизе ДНК. Добрынина уже отбывала наказание за убийство младенца в 2016 году. Тогда она уронила дочь на пол во время кормления. Через два года у нее забрали пятерых детей, а ее отдали под суд за убийство пенсионера утюгом. О трудной жизни женщины агентство писало в этом материале.