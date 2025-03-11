«Тяжелая судьба»: что известно о матери, бросившей умирать грудничка на лавочке в Нижнем Тагиле

У свердловчанки, оставившей грудничка погибать на морозе, уже умирал ребенок

11 марта 2025 в 13:25 Размер текста - 17 +

Женщина прошла три колонии, потерю отца и дочери Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле младенца бросили на лавочке Оставившей умирать на лавочке новорожденного сына в Нижнем Тагиле оказалась 36-летняя Алена. Ранее она была судима за причинение смерти по неосторожности своему ребенку и зверское убийство утюгом пожилого мужчины. Все, что известно о женщине, попавшей под новое уголовное преследование, — в материале URA.RU. Дети и первый срок Алена родилась под Нижним Тагилом. В 17 лет она потеряла отца. После этого ее мама решила переехать, но Алена отказалась и осталась жить с бабушкой. Первого ребенка она родила в 19. Затем у нее появилась еще одна дочь, а позже еще трое. Тогда же женщина стала употреблять спиртное, следует из приговора райсуда. Первого ребенка женщина родила в 19 лет Фото: Илья Московец © URA.RU Весной 2016 года Алену впервые осудили. Это произошло после смерти ее ребенка. «Точно не помню, как все было. Она то ли уронила ребенка, то ли во сне навалилась на него», — рассказала URA.RU ее знакомая. По данным агентства, Алена уронила дочь на пол во время кормления грудью. Девочка скончалась от полученных травм. Алену приговорили к одному году исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты. Но через год неотбытую часть наказания заменили на лишение свободы на два с половиной месяца. Она сидела в колонии общего режима. Освободившись, Алена вновь родила. В 2018-м у нее забрали пятерых детей и поместили в центр для несовершеннолетних. Это сделали после наводки ее возлюбленного, который пожаловался в органы опеки. Алену регулярно привлекали к ответственности за ненадлежащее воспитание детей. Убийство пенсионера Следствие считает, что мужчину убили утюгом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В 2018 году Алену обвинили в чудовищной расправе над ее знакомым. Следователи считали, что она убила пенсионера. «Они были соседями. В суде Алена говорила, что знает мужчину с 12 лет. После смерти отца он фактически заменил ей его. Он ей помогал материально, участвовал в ее жизни, любил ее детей. Они называли его дедушкой. Мужчина предупреждал Алену, если она не бросит пить, то ее лишат родительских прав», — говорится в приговоре. Алену вызвали на комиссию по профилактике социального сиротства. Сотрудники хотели понять, собирается ли многодетная мать возвращать своих детей. На ней она услышала, что мужчина якобы собирается удочерить ее дочку. Это и стало мотивом убийства, считает обвинение. «В ходе конфликта Алена взяла утюг, подошла к лежавшему пенсионеру и нанесла удар по голове. После этого она оторвала от утюга шнур, обернула его вокруг шеи и дважды связала концы между собой, сдавливая органы шеи, пока потерпевший не перестал подавать признаки жизни. Убедившись в смерти, Алена скрылась с места преступления», — следует из судебных материалов. В суде Алена обвинила следователей в давлении Фото: Илья Московец © URA.RU Сначала Алена полностью признала вину и написала чистосердечное признание. Однако позже она заявила, что сделала это под давлением силовиков. «По ее словам, в полиции свидетель и другой оперативник заставляли ее признаться, показывали шприц, угрожали, что сделают укол, обещали посадить в камеру к мужикам, которые ее изнасилуют. Другой свидетель (тоже силовик — прим. ред.) обещал ей, если она признается, то ей изберут подписку о невыезде. Алена продолжала отрицать свою причастность. Через какое-то время следователь сообщил женщине, что ее сожитель признался, что Алена убила мужчину. Подозреваемая в это не поверила. Ночью, когда она сильно устала, была голодная и ничего не соображала, согласилась признаться. Пришел адвокат по назначению и состоялся допрос, на котором Алена сказала все так, как слышала от оперативников», — указано в судебном материале. Приговор Алене вынесли в 2019 году. Суд установил, что ее вина не доказана следствием. «У нее не было умысла убивать человека, который очень сильно помогал ей. В день трагедии она возвращалась с комиссии пешком. И не могла физически убить мужчину в указанное обвинением время. Кроме того, на утюге был обнаружен генотип, не принадлежащий Алене», — вспоминает ее знакомая. Суд учел это и другие обстоятельства — и оправдал женщину. Второй срок Дело Алены рассмотрели второй раз. Осенью 2019 года ее приговорили к семи годам в колонии общего режима. Защита попыталась обжаловать приговор, но не получилось. «К сожалению, Алена отказалась обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях. Мне ее жаль, у нее тяжелая судьба. Она отбывала наказание не за свое преступление», — вздыхает собеседница агентства. Наказание она отбывала в колонии Нижнего Тагила. Там пыталась выйти по УДО. Затем ее перевели в Краснотурьинск. Три года назад женщина вышла на свободу (вероятно, по УДО). Жизнь после колонии Дом, у которого Алена выбросила малыша Фото: Сергей Бодров © URA.RU Как именно Алена оказалась в Нижнем Тагиле, неясно. По последним данным, она проживала одна в съемной квартире, работает дорожным рабочим. Неделю назад — 3 марта — Алена родила мальчика и, как считает следствие, решила убить его. «4 марта, завернув в одеяло, отнесла на улицу и оставила на лавочке. К счастью, брошенный горе-матерью на морозе малыш выжил и, как говорится, дай Бог ему здоровья и в последующем достойной жизни в хорошей семье», — комментировал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Женщину удалось вычислить по экспертизе ДНК. 7 марта ее задержали и привезли на допрос. На нем она созналась в покушении на сына. «В настоящее время ввиду тяжелого послеродового состояния ее доставили в больницу. В дальнейшем будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемой соответствующей меры пресечения. Расследование дела продолжается», — сказали в региональном СУ СК. Родственники Алены категорически отказались от общения с корреспондентом. Ребенок лежал на левой лавочке Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оставившей умирать на лавочке новорожденного сына в Нижнем Тагиле оказалась 36-летняя Алена. Ранее она была судима за причинение смерти по неосторожности своему ребенку и зверское убийство утюгом пожилого мужчины. Все, что известно о женщине, попавшей под новое уголовное преследование, — в материале URA.RU. Алена родилась под Нижним Тагилом. В 17 лет она потеряла отца. После этого ее мама решила переехать, но Алена отказалась и осталась жить с бабушкой. Первого ребенка она родила в 19. Затем у нее появилась еще одна дочь, а позже еще трое. Тогда же женщина стала употреблять спиртное, следует из приговора райсуда. Весной 2016 года Алену впервые осудили. Это произошло после смерти ее ребенка. «Точно не помню, как все было. Она то ли уронила ребенка, то ли во сне навалилась на него», — рассказала URA.RU ее знакомая. По данным агентства, Алена уронила дочь на пол во время кормления грудью. Девочка скончалась от полученных травм. Алену приговорили к одному году исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты. Но через год неотбытую часть наказания заменили на лишение свободы на два с половиной месяца. Она сидела в колонии общего режима. Освободившись, Алена вновь родила. В 2018-м у нее забрали пятерых детей и поместили в центр для несовершеннолетних. Это сделали после наводки ее возлюбленного, который пожаловался в органы опеки. Алену регулярно привлекали к ответственности за ненадлежащее воспитание детей. В 2018 году Алену обвинили в чудовищной расправе над ее знакомым. Следователи считали, что она убила пенсионера. «Они были соседями. В суде Алена говорила, что знает мужчину с 12 лет. После смерти отца он фактически заменил ей его. Он ей помогал материально, участвовал в ее жизни, любил ее детей. Они называли его дедушкой. Мужчина предупреждал Алену, если она не бросит пить, то ее лишат родительских прав», — говорится в приговоре. Алену вызвали на комиссию по профилактике социального сиротства. Сотрудники хотели понять, собирается ли многодетная мать возвращать своих детей. На ней она услышала, что мужчина якобы собирается удочерить ее дочку. Это и стало мотивом убийства, считает обвинение. «В ходе конфликта Алена взяла утюг, подошла к лежавшему пенсионеру и нанесла удар по голове. После этого она оторвала от утюга шнур, обернула его вокруг шеи и дважды связала концы между собой, сдавливая органы шеи, пока потерпевший не перестал подавать признаки жизни. Убедившись в смерти, Алена скрылась с места преступления», — следует из судебных материалов. Сначала Алена полностью признала вину и написала чистосердечное признание. Однако позже она заявила, что сделала это под давлением силовиков. «По ее словам, в полиции свидетель и другой оперативник заставляли ее признаться, показывали шприц, угрожали, что сделают укол, обещали посадить в камеру к мужикам, которые ее изнасилуют. Другой свидетель (тоже силовик — прим. ред.) обещал ей, если она признается, то ей изберут подписку о невыезде. Алена продолжала отрицать свою причастность. Через какое-то время следователь сообщил женщине, что ее сожитель признался, что Алена убила мужчину. Подозреваемая в это не поверила. Ночью, когда она сильно устала, была голодная и ничего не соображала, согласилась признаться. Пришел адвокат по назначению и состоялся допрос, на котором Алена сказала все так, как слышала от оперативников», — указано в судебном материале. Приговор Алене вынесли в 2019 году. Суд установил, что ее вина не доказана следствием. «У нее не было умысла убивать человека, который очень сильно помогал ей. В день трагедии она возвращалась с комиссии пешком. И не могла физически убить мужчину в указанное обвинением время. Кроме того, на утюге был обнаружен генотип, не принадлежащий Алене», — вспоминает ее знакомая. Суд учел это и другие обстоятельства — и оправдал женщину. Дело Алены рассмотрели второй раз. Осенью 2019 года ее приговорили к семи годам в колонии общего режима. Защита попыталась обжаловать приговор, но не получилось. «К сожалению, Алена отказалась обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях. Мне ее жаль, у нее тяжелая судьба. Она отбывала наказание не за свое преступление», — вздыхает собеседница агентства. Наказание она отбывала в колонии Нижнего Тагила. Там пыталась выйти по УДО. Затем ее перевели в Краснотурьинск. Три года назад женщина вышла на свободу (вероятно, по УДО). Как именно Алена оказалась в Нижнем Тагиле, неясно. По последним данным, она проживала одна в съемной квартире, работает дорожным рабочим. Неделю назад — 3 марта — Алена родила мальчика и, как считает следствие, решила убить его. «4 марта, завернув в одеяло, отнесла на улицу и оставила на лавочке. К счастью, брошенный горе-матерью на морозе малыш выжил и, как говорится, дай Бог ему здоровья и в последующем достойной жизни в хорошей семье», — комментировал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Женщину удалось вычислить по экспертизе ДНК. 7 марта ее задержали и привезли на допрос. На нем она созналась в покушении на сына. «В настоящее время ввиду тяжелого послеродового состояния ее доставили в больницу. В дальнейшем будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемой соответствующей меры пресечения. Расследование дела продолжается», — сказали в региональном СУ СК. Родственники Алены категорически отказались от общения с корреспондентом.