В Челябинске на площади Революции состоялась торжественная церемония вручения паспортов активистам «Движения Первых». Главный федеральный инспектор (ГФИ) по региону Денис Чернятьев призвал школьников быть готовыми к защите Родины, приводя в пример бойцов СВО. Мероприятие прошло 3 июня в рамках парада дорожной техники, передает корреспондент URA.RU.
«Будьте готовы, если такая будет необходимость, встать на защиту своей Родины так же, как сегодня наши ребята защищают интересы своей страны на полях специальной военной операции. Паспорт предоставляет много прав», — подчеркнул Чернятьев. Он также отметил важность любви к Родине, гордости за нее и сохранения благосостояния страны.
В церемонии также приняли участие директор издания «КП-Челябинск» Екатерина Парфенова и врио управления по вопросам миграции ГУ МВД по области Яна Голдыбаева. Парад дорожной техники, организованный 3 июня ФКУ Упрдор «Южный Урал», стал площадкой для торжественного вручения документов. Мероприятие собрало более 14 машиностроительных компаний региона, которые до 19:00 представят около 50 единиц спецтехники. Кроме того, гости смогут посетить интерактивные зоны с VR-тренажерами и другим оборудованием.
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