С брискетом и телячьим языком: сколько в Тюмени стоит самая дорогая окрошка

В тюменских ресторанах цены на окрошку доходят до 800 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Окрошку подают на квасе, кефире и даже айране
Окрошку подают на квасе, кефире и даже айране Фото:

С приходом лета в тюменских ресторанах начался сезон окрошки. Заведения стараются удивить гостей и предлагают блюда с необычным наполнением. URA.RU подготовило подборку холодных супов, которые можно попробовать в городе.

Самую дорогую окрошку подают в ресторане «СибирьСибирь». Цена за холодный суп с говядиной составляет 840 рублей.

Далее по стоимости идет блюдо в ресторане caf? 15|86. Там за окрошку с телячьим языком попросят с гостей 750 рублей. Доступен вариант на квасе и кефире, стоимость при этом будет единой.

За 650 рублей можно попробовать окрошку в заведении Principle. Там она подается с говяжьими щечками на квасе.

В ресторане «Сыроварня» летний суп на кефире или квасе предлагают гостям с томленой говядиной. Цена за блюдо — 590 рублей.

В баре «Водокачка» представлена окрошка с пастарми bbq на айране или квасе. Цена предложения — 550 рублей.

Самую бюджетную окрошку из подборки мы нашли в ресторане «Горячий цех». Стоимость летнего супа там составит 480 рублей.

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С приходом лета в тюменских ресторанах начался сезон окрошки. Заведения стараются удивить гостей и предлагают блюда с необычным наполнением. URA.RU подготовило подборку холодных супов, которые можно попробовать в городе. Самую дорогую окрошку подают в ресторане «СибирьСибирь». Цена за холодный суп с говядиной составляет 840 рублей. Далее по стоимости идет блюдо в ресторане caf? 15|86. Там за окрошку с телячьим языком попросят с гостей 750 рублей. Доступен вариант на квасе и кефире, стоимость при этом будет единой. За 650 рублей можно попробовать окрошку в заведении Principle. Там она подается с говяжьими щечками на квасе. В ресторане «Сыроварня» летний суп на кефире или квасе предлагают гостям с томленой говядиной. Цена за блюдо — 590 рублей. В баре «Водокачка» представлена окрошка с пастарми bbq на айране или квасе. Цена предложения — 550 рублей. Самую бюджетную окрошку из подборки мы нашли в ресторане «Горячий цех». Стоимость летнего супа там составит 480 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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