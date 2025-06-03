С брискетом и телячьим языком: сколько в Тюмени стоит самая дорогая окрошка

С приходом лета в тюменских ресторанах начался сезон окрошки. Заведения стараются удивить гостей и предлагают блюда с необычным наполнением. URA.RU подготовило подборку холодных супов, которые можно попробовать в городе.
Самую дорогую окрошку подают в ресторане «СибирьСибирь». Цена за холодный суп с говядиной составляет 840 рублей.
Далее по стоимости идет блюдо в ресторане caf? 15|86. Там за окрошку с телячьим языком попросят с гостей 750 рублей. Доступен вариант на квасе и кефире, стоимость при этом будет единой.
За 650 рублей можно попробовать окрошку в заведении Principle. Там она подается с говяжьими щечками на квасе.
В ресторане «Сыроварня» летний суп на кефире или квасе предлагают гостям с томленой говядиной. Цена за блюдо — 590 рублей.
В баре «Водокачка» представлена окрошка с пастарми bbq на айране или квасе. Цена предложения — 550 рублей.
Самую бюджетную окрошку из подборки мы нашли в ресторане «Горячий цех». Стоимость летнего супа там составит 480 рублей.
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