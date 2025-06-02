02 июня 2025

Скандальный депутат Таги-Заде прогулял заседание думы ХМАО, на котором решалась его судьба

В думе ХМАО не смогли выразить негодование Таги-Заде — он прогулял заседание
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Халид Таги-Заде, чье поведение стало поводом для внеочередного заседания думы ХМАО, прогулял его
Депутат Халид Таги-Заде, чье поведение стало поводом для внеочередного заседания думы ХМАО, прогулял его Фото:
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Коммунист-раскольник Халид Таги-Заде прогулял заседание думы ХМАО, на котором решалась его судьба. Его коллегам так и не удалось выразить свое негодование депутату, чья фраза о «возвращении узбеков в Югру на историческую родину» стала причиной грандиозного скандала на федеральном уровне. Об этом URA.RU рассказали источники в парламентском истеблишменте, попросив сохранить анонимность.

«Заседание проходило по ВКС, но Таги-Заде не оставил доверенности и сам на него не явился. Прогул без уважительной причины также может стать поводом для обсуждения парламентария на комиссии по депутатской этике», — сообщает инсайдер.

Несколько депутатов подтвердили, что Таги-Заде не присутствовал на заседание. При этом оно проходило в формате видеоконференцсвязи, и остальные парламентарии смогли подключиться.

Ранее URA.RU писало, что в думе ХМАО прошло закрытое заседание, на котором обсуждались последствия высказывания депутата от фракции КПРФ Халида Таги-Заде «о возвращении мигрантов на историческую родину в Югру». Окружной парламент принял решение лишить коммуниста-раскольника должности заместителя председателя комитета по социальному развитию, которую он занимал, но при этом сохранить мандат. Ему объявлено порицание, а все материалы комиссия по этике направила в прокуратуру.

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Коммунист-раскольник Халид Таги-Заде прогулял заседание думы ХМАО, на котором решалась его судьба. Его коллегам так и не удалось выразить свое негодование депутату, чья фраза о «возвращении узбеков в Югру на историческую родину» стала причиной грандиозного скандала на федеральном уровне. Об этом URA.RU рассказали источники в парламентском истеблишменте, попросив сохранить анонимность. «Заседание проходило по ВКС, но Таги-Заде не оставил доверенности и сам на него не явился. Прогул без уважительной причины также может стать поводом для обсуждения парламентария на комиссии по депутатской этике», — сообщает инсайдер. Несколько депутатов подтвердили, что Таги-Заде не присутствовал на заседание. При этом оно проходило в формате видеоконференцсвязи, и остальные парламентарии смогли подключиться. Ранее URA.RU писало, что в думе ХМАО прошло закрытое заседание, на котором обсуждались последствия высказывания депутата от фракции КПРФ Халида Таги-Заде «о возвращении мигрантов на историческую родину в Югру». Окружной парламент принял решение лишить коммуниста-раскольника должности заместителя председателя комитета по социальному развитию, которую он занимал, но при этом сохранить мандат. Ему объявлено порицание, а все материалы комиссия по этике направила в прокуратуру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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