Кремль отреагировал на дерзкие слова Зеленского о российской делегации

Песков: заявление Зеленского о российской делегации стало неловким и неудачным
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков назвал оскорбление Владимира Зеленского в адрес российской делегации неловким
Дмитрий Песков назвал оскорбление Владимира Зеленского в адрес российской делегации неловким Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Слова Владимира Зеленского о российской делегации не соответвуют духу переговоров. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, как в Кремле отреагировали на оскорбление со стороны киевских властей.

«Это неловкое заявление, неудачное заявление, явно не соответствует переговорному духу. Это можно сказать без сомнений», — заявил Песков.

После нового раунда переговоров Владимир Зеленский назвал представителей российской делегации «идиотами» из-за предложения прекратить огонь на некоторое время для обмена телами. По его словам, Украина настаивает на полном прекращении огня. В Стамбуле 2 июня прошли российско-украинские переговоры. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва предложила Киеву прекращение огня на отдельных участках фронта на два-три дня, чтобы командиры смогли подобрать трупы своих солдат.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Слова Владимира Зеленского о российской делегации не соответвуют духу переговоров. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, как в Кремле отреагировали на оскорбление со стороны киевских властей. «Это неловкое заявление, неудачное заявление, явно не соответствует переговорному духу. Это можно сказать без сомнений», — заявил Песков. После нового раунда переговоров Владимир Зеленский назвал представителей российской делегации «идиотами» из-за предложения прекратить огонь на некоторое время для обмена телами. По его словам, Украина настаивает на полном прекращении огня. В Стамбуле 2 июня прошли российско-украинские переговоры. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва предложила Киеву прекращение огня на отдельных участках фронта на два-три дня, чтобы командиры смогли подобрать трупы своих солдат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...