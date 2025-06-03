Кремль отреагировал на дерзкие слова Зеленского о российской делегации

Слова Владимира Зеленского о российской делегации не соответвуют духу переговоров. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, как в Кремле отреагировали на оскорбление со стороны киевских властей.
«Это неловкое заявление, неудачное заявление, явно не соответствует переговорному духу. Это можно сказать без сомнений», — заявил Песков.
После нового раунда переговоров Владимир Зеленский назвал представителей российской делегации «идиотами» из-за предложения прекратить огонь на некоторое время для обмена телами. По его словам, Украина настаивает на полном прекращении огня. В Стамбуле 2 июня прошли российско-украинские переговоры. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва предложила Киеву прекращение огня на отдельных участках фронта на два-три дня, чтобы командиры смогли подобрать трупы своих солдат.
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