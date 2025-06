Не принес результатов: как Запад отреагировал на переговоры России и Украины в Стамбуле

Прошел второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле

Западные СМИ по разному отреагировали на переговоры в Турции Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мирные переговоры между Россией и Украиной Российская и украинская делегации 2 июня провели в Стамбуле второй раунд переговоров по урегулированию конфликта. По итогам встречи, которая продолжалась чуть более часа, стороны обменялись документами и договорились о новых шагах по освобождению пленных. Как отреагировали зарубежные СМИ на встречу — в материале URA.RU. Bloomberg Трамп прилагает усилия по окончанию конфликта Фото: Official White House / Shealah Craighead «Перспективы мира остаются отдаленными, несмотря на месяцы громких усилий президента США Дональда Трампа, который все больше разочаровывается в отсутствии прогресса. Москва до сих пор сопротивлялась предложению США о 30-дневном прекращении огня и выдвигала максималистские требования», — сообщает Bloomberg. Reuters Это вторая встреча делегаций России и Украины в Турции в 2025 году Фото: Создано в Midjourney © URA.RU «Украина расценивает подход России как попытку заставить ее капитулировать, чего Киев говорит, что никогда не сделает, в то время как Москва, которая в мае продвигалась на поле боя самыми быстрыми темпами за шесть месяцев, говорит, что Киев должен согласиться на мир на российских условиях, иначе ему грозит потеря новых территорий. Киев не хочет никаких ограничений своей военной мощи после любого мирного соглашения, никакого международного признания суверенитета России над частями Украины, захваченными московскими войсками, и репараций», — пишет Reuters. CNN «Второй раунд переговоров также не принес существенных результатов. Мединский сказал, что Россия предложила гораздо более узкое перемирие, которое продлится всего два или три дня на „определенных участках" линии фронта», — пишет журналист CNN. Associated Press «Усилия по оказанию давления на обе стороны и заставить их согласиться на прекращение огня до сих пор не увенчались успехом. Украина приняла предложенное перемирие, но Кремль фактически отверг его», — сообщает AP. The New York Times «Единственным конкретным итогом переговоров в понедельник стало соглашение об обмене всеми тяжелобольными и ранеными военнопленными, а также лицами в возрасте до 25 лет. Общее число этих заключенных неясно. Обе стороны также объявили о взаимном согласии обменять тела 6000 павших солдат каждая. Как и в случае с предыдущей встречей в Стамбуле, предметные переговоры по мирному соглашению, похоже, были отложены, что осложнялось укоренившимися позициями обеих сторон и меняющейся ситуацией на поле боя», — пишет NYT.

Российская и украинская делегации 2 июня провели в Стамбуле второй раунд переговоров по урегулированию конфликта. По итогам встречи, которая продолжалась чуть более часа, стороны обменялись документами и договорились о новых шагах по освобождению пленных. Как отреагировали зарубежные СМИ на встречу — в материале URA.RU. Bloomberg «Перспективы мира остаются отдаленными, несмотря на месяцы громких усилий президента США Дональда Трампа, который все больше разочаровывается в отсутствии прогресса. Москва до сих пор сопротивлялась предложению США о 30-дневном прекращении огня и выдвигала максималистские требования», — сообщает Bloomberg. Reuters «Украина расценивает подход России как попытку заставить ее капитулировать, чего Киев говорит, что никогда не сделает, в то время как Москва, которая в мае продвигалась на поле боя самыми быстрыми темпами за шесть месяцев, говорит, что Киев должен согласиться на мир на российских условиях, иначе ему грозит потеря новых территорий. Киев не хочет никаких ограничений своей военной мощи после любого мирного соглашения, никакого международного признания суверенитета России над частями Украины, захваченными московскими войсками, и репараций», — пишет Reuters. CNN «Второй раунд переговоров также не принес существенных результатов. Мединский сказал, что Россия предложила гораздо более узкое перемирие, которое продлится всего два или три дня на „определенных участках“ линии фронта», — пишет журналист CNN. Associated Press «Усилия по оказанию давления на обе стороны и заставить их согласиться на прекращение огня до сих пор не увенчались успехом. Украина приняла предложенное перемирие, но Кремль фактически отверг его», — сообщает AP. The New York Times «Единственным конкретным итогом переговоров в понедельник стало соглашение об обмене всеми тяжелобольными и ранеными военнопленными, а также лицами в возрасте до 25 лет. Общее число этих заключенных неясно. Обе стороны также объявили о взаимном согласии обменять тела 6000 павших солдат каждая. Как и в случае с предыдущей встречей в Стамбуле, предметные переговоры по мирному соглашению, похоже, были отложены, что осложнялось укоренившимися позициями обеих сторон и меняющейся ситуацией на поле боя», — пишет NYT.