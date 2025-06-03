Песков: Иран не планирует завладеть ядерным оружием

Иран не планирует завладеть ядерным оружием и имеет право на использование мирной энергии, несмотря на утверждения президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа о том, что Иран не сможет обогащать уран в рамках сделки с США.
"Что касается упреков иранской стороны в том, что они собираются завладеть ядерным оружием, то мы прежде всего исходим из официальных заявлений иранской стороны, что таких планов нет и что Иран не вынашивает планов обладать ядерным оружием", заявил Песков в ходе конференц-колла. Он отметил, что страны имеют право на использование мирной энергии под контролем МАГАТЭ. По словам Пескова, в Кремле поддерживают усилия, направленные на мирное урегулирование иранской проблемы.
Ранее Трамп заявил, что возможное соглашение между США и Ираном не предусматривает разрешения Исламской Республике на обогащение урана в какой-либо форме. Ранее портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что в рамках предложенной США ядерной сделки Ирану может быть позволено осуществлять низкоуровневое обогащение урана на протяжении неопределенного времени.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.