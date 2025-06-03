В Курганской области подросток на мотоцикле и иномарка столкнулись в ДТП

В деревне Могилева Шатровского округа (Курганская область) 2 июня произошла авария. Подросток на мотоцикле и иномарка столкнулись в ДТП. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция в соцсети «ВКонтакте».
«Авария произошла в деревне Могилева на территории Шатровского округа в 12 часов 30 минут. Юноша, 2009 года рождения, управляя мотоциклом Racer допустил столкновение с автомобилем GEELY. За рулем легковушки находился мужчина 1968 года рождения», — пишут в ГАИ.
У подростка не было водительских прав. Он получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Родители подростка будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащий контроль за своим ребенком.
Материалы о ДТП направят в учебное заведение, где обучается пострадавший, для проведения профилактических бесед с учащимися и усиления контроля за соблюдением правил дорожного движения среди молодежи. Также рассматривается вопрос о постановке несовершеннолетнего на учет.
С приходом лета прокуратура Курганской области подчеркивает важность повышения родительского надзора и внимания к детям. «В связи с наступлением летнего периода прокуратура Курганской области обращает особое внимание на необходимость усиления контроля и повышенной бдительности со стороны родителей за несовершеннолетними. Учитывая участившиеся случаи травмирования детей при использовании различных средств передвижения, водителям автотранспорта также рекомендуется проявлять максимальную осторожность», — пишет ведомство в своем tg-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на перекрестке Красина — Мяготина сбили подростка на мотоцикле. Юношу госпитализировали, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
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