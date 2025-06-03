Тюменцы отнесли в местные банки тонны мелочи

Жители Тюменской области, Югры и Ямала сдали в банки 1,3 миллиона монет на сумму 6,3 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Банка России. Сбор мелочи проводился в рамках акции «Монетная неделя».
«Они сдали 1,3 млн монет на общую сумму 6,3 млн рублей. Общий вес сданной мелочи составил шесть тонн», — передают статистику специалисты банка.
Чаще всего тюменцы сдавали десятирублевые монеты — их доля составила почти 40% от всех принятых монет. На втором месте оказались монеты номиналом один рубль (18%). Кроме того, жители трех регионов активно избавлялись от монет мелких номиналов: доля монет до 50 копеек составила 11%.
Данная акция проходила по всей России в начале апреля 2025 года. В рамках мероприятия тюменцы могли обменять скопившуюся мелочь на купюры или сразу перевести деньги себе на банковский счет.
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