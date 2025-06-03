Видео уничтожения 40 бомбардировщиков РФ оказалось кадрами из компьютерной игры

В социальных сетях появилось видео, на котором якобы уничтожаются 40 российских стратегических бомбардировщиков — однако этот ролик оказался компьютерной графикой, вероятно, из популярной видеоигры ARMA 3. Об этом сообща ют СМИ.
На кадрах заметны характерные признаки компьютерной графики: размытое изображение, нарисованные здания и деревья. В аккаунте TikTok, где изначально было опубликовано видео, авторы регулярно выкладывают смонтированные ролики из компьютерных игр, сопровождая их подписями об уничтожении военных объектов в России. «На опубликованных видео видно, что это — компьютерная графика. Вероятно, это могла быть запись с экрана игры ARMA 3 — реалистичного тактического шутера», — указывает Lenta.ru.
Реальная атака украинских дронов на российские аэродромы в Мурманской и Иркутской областях действительно произошла 1 июня, однако, по официальным данным Минобороны РФ, были повреждены несколько единиц авиационной техники вследствие возгорания после запуска FPV-дронов. О массовом уничтожении 40 бомбардировщиков официальные источники не сообщали, и подтверждений этой информации нет.
Ранее аналогичные случаи выдачи игровых кадров за реальные уже фиксировались. В частности, Минобороны Украины публиковало видео из ARMA 3, выдавая его за работу украинской ПВО в Херсонской области — тогда речь шла о «сбитых» вертолетах Ка-52.
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