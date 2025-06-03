Золотодобывающая компания ЮГК предоставила Парижскому полумарафону призовой фонд

«Южуралзолото Группа Компаний» («ЮГК»), базирующаяся в Челябинской области, стала спонсором призового фонда IX Парижского полумарафона. По информации от пресс-службы холдинга, эта поддержка оказывается ежегодно, начиная с первого года проведения мероприятия.
«В этом году „ЮГК“ в девятый раз подряд стала главным партнером полумарафона и предоставила призовой фонд в сумме более 1,3 млн рублей. На старт вышел и президент компании Константин Струков. Он пробежал 21 километр», — пояснили URA.RU в компании.
Благодаря участию «ЮГК» Парижский полумарафон приобрел широкую известность, в том числе и за пределами страны. В результате в 2025 году в соревновании приняло участие рекордное количество спортсменов — более трех тысяч человек.
«Настрой, как всегда боевой, впечатления отличные, ради пластовчан только добежал. Сейчас еще кружок и домой, на работу», — заявил Струков.
Президент «ЮГК» 21 км пробежал наравне с российским сверхмарафонцем, чемпионом мира в шестисуточном беге Иваном Заборским. Легкоатлет только что вернулся из французского Парижа, где за шесть суток преодолел 1,047 тысячи км, поставив мировой рекорд.
«Полумарафон замечательный, село Париж тоже великолепное. Было классно здесь пробежаться. Спасибо за атмосферу», — рассказал Заборский.
Легкоатлет передал привет жителям Пластовского округа, где располагаются производственные мощности «ЮГК». Спортсмен призвал пластовчан и всех южноуральцев заниматься физической культурой, выходить на пробежки.
Довольными остались и остальные участники. Алина Гибадуллина прежде два раза бегала на соревнованиях «Европа-Азия», а теперь решила преодолеть дистанцию в Париже. Сказала, что в селе имеется своя эстетика. Организация мероприятия на высоком уровне. Девушка поблагодарила спонсоров и зрителей — с такой сильной поддержкой держать дистанцию было легко и безопасно.
Для «ЮГК» поддержка спорта — принципиальная позиция. 31 мая компания также выступила титульным партнером «Зеленого марафона», прошедшего в Челябинске. Основная цель марафона — благотворительность. Мероприятие направлено на помощь детям в новых и приграничных территориях. Собранные средства через фонд Сбербанка «Вклад в будущее» используют для ремонта и оснащения детских домов, адаптации оставшихся без родителей детей и подготовки будущих первоклассников к школе.
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