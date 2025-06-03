«Я в нее давно влюблен»: Соседов признался в любви известной певице

Критик Сергей Соседов признался, что давно влюблен в популярную российскую певицу Азизу. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU во время выступления артистки на бенефисе «Самый добрый клоун» Юрия Куклачева.
«Я в Азизу давно влюблен. Как, в принципе, и очень многие в нашей стране», — не скрывал своих эмоций музыкальный критик, увидев свою фаворитку на сцене. Соседов расплылся в улыбке, стал активно подпевать и аплодировать исполнявшей песню Азизе.
О симпатии Соседова к Азизе стало известно еще во время недавнего сезона шоу «Суперстар». Музыкальный критик каждый раз восторгался выступлениями звезды и ставил ей исключительно высокие баллы.
Ведущая шоу Наташа Королева после финала даже заявила, что именно чрезмерная любовь Соседова помешала Азизе победить. После бенефиса Куклачева комплиментов в адрес Азизы со стороны Соседова было не меньше.
«Азиза очень хорошо вписалась в концепцию вечера, эстрадно-циркового ревю, которое мы сегодня увидели. Она была великолепна! Вы же сами видели, как ее зрители принимали. Все ее номера отточены, выстроены. Но самое главное — от Азизы идет энергия. Ты это сразу чувствуешь: с первой секунды ее появления на сцене», — заявил Соседов.
На «Суперстаре» Азиза получила неофициальный титул «королевы драмы». Соседов отметил, что теперь ее можно называть и «королевой цирка». «Все это глупости: у Азизы в репертуаре очень много веселых песен. Сегодня — никакой драмы. Обе песни, с которыми она выходила на сцену — веселые, заводные. Азиза с возрастом очень выросла в профессиональном плане: раньше она так не выступала», — отметил критик. Журналисты напомнили Соседову, что Азиза свободна. В ответ он пообещал подумать над этим вопросом.
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