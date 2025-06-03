Стала известна причина смерти композитора Доги

Mash: композитор Дога скончался от сердечной недостаточности на фоне рака
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Дога более 20 лет боролся с онкологией
Дога более 20 лет боролся с онкологией Фото:

Советский, молдавский и российский композитор Евгений Дога скончался в возрасте 88 лет от острой сердечной недостаточности на фоне онкологического заболевания. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Причина смерти: острая сердечная недостаточность на фоне онкологии», — пишет telegram-канал Mash. По их данным, последние годы жизни Дога боролся с раком более двух десятилетий, а также страдал хронической ишемической болезнью сердца и гипертонией.

Дога стал широко известен благодаря музыке к более чем 200 фильмам, среди которых «Мой ласковый и нежный зверь», чья главная музыкальная тема — вальс — была признана одним из шедевров XX века и прозвучала на церемонии открытия Олимпиады в Сочи. Композитор также работал в жанрах балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Его произведения сопровождали картины «Табор уходит в небо», «Одиноким предоставляется общежитие», «Королева Марго». Особое место в творчестве Доги занимает композиция «Мой белый город», посвященная Кишиневу, столице Молдавии.

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Советский, молдавский и российский композитор Евгений Дога скончался в возрасте 88 лет от острой сердечной недостаточности на фоне онкологического заболевания. Об этом сообщают telegram-каналы. «Причина смерти: острая сердечная недостаточность на фоне онкологии», — пишет telegram-канал Mash. По их данным, последние годы жизни Дога боролся с раком более двух десятилетий, а также страдал хронической ишемической болезнью сердца и гипертонией. Дога стал широко известен благодаря музыке к более чем 200 фильмам, среди которых «Мой ласковый и нежный зверь», чья главная музыкальная тема — вальс — была признана одним из шедевров XX века и прозвучала на церемонии открытия Олимпиады в Сочи. Композитор также работал в жанрах балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Его произведения сопровождали картины «Табор уходит в небо», «Одиноким предоставляется общежитие», «Королева Марго». Особое место в творчестве Доги занимает композиция «Мой белый город», посвященная Кишиневу, столице Молдавии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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