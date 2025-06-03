В Кургане 3 июня на Аллее Славы рядом с Вечным огнем прошла ежегодная патриотическая акция «Цветущая георгиевская лента». Участники высадили около тысячи бархатцев в форме георгиевской ленты у Мемориала Славы. Об этом сообщает администрация Кургана на своем сайте.
«Традиционная акция „Цветущая георгиевская лента“ посвящается памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Символ героизма, самоотверженной борьбы актуален и в наши дни, когда бойцы находятся на передовой специальной военной операции. Около 1000 бархатцев высадим в два ряда в шахматном порядке, и когда цветы разрастутся, то сформируют каскад ленты или обрамление», — отметила заместитель председателя Курганского регионального отделения организации «Союз женщин России» Оксана Бурсина.
Акция проводится уже девятый год. В мероприятии приняли участие около 50 человек — представители женских и общественных движений города, сотрудники централизованной библиотечной системы и школьники.
Традиционно акцию поддерживают предприятия города и местные жители. В этом году к высадке присоединились волонтеры из школы № 11, студенты архитектурного колледжа и руководители городских организаций. Среди гостей акции была жительница блокадного Ленинграда Тамара Юровских, которая поделилась воспоминаниями о своей семье и отметила символичность события.
Ранее в Кургане на площади Ленина состоялся парад Победы, на котором жители города и представители власти почтили память ветеранов и отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В регионе прошли возложения цветов к памятникам и праздничные мероприятия, подчеркивающие значимость исторической даты для местных жителей.
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