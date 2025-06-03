Путин наградил орденами пермских врачей и профессора

Два врача Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова и профессор кафедры Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.
«Указ президента РФ о награждении государственными наградами. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени врача ФГБУ „Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г.Суханова“ Андрея Макарихина и заместителя главного врача по медицинской части Андрея Марченко», — говорится в документе на портале правовой информации.
Также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получила профессор кафедры ПГНИУ Татьяна Шешукова. Награду вручили за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу.
Ранее URA.RU рассказывало, что Путин присвоил почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» двум сотрудникам ПАО «НПО „Искра“». Ими стали испытатель измерительных систем Сергей Бурдин и оператор станков с программным управлением (токарных) Регина Пашкевич.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!