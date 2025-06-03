Путин наградил орденами пермских врачей и профессора

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Трое пермяков получили государственные награды
Трое пермяков получили государственные награды Фото:

Два врача Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова и профессор кафедры Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

«Указ президента РФ о награждении государственными наградами. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени врача ФГБУ „Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г.Суханова“ Андрея Макарихина и заместителя главного врача по медицинской части Андрея Марченко», — говорится в документе на портале правовой информации.

Также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получила профессор кафедры ПГНИУ Татьяна Шешукова. Награду вручили за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу. 

Ранее URA.RU рассказывало, что Путин присвоил почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» двум сотрудникам ПАО «НПО „Искра“». Ими стали испытатель измерительных систем Сергей Бурдин и оператор станков с программным управлением (токарных) Регина Пашкевич.

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Два врача Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова и профессор кафедры Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. «Указ президента РФ о награждении государственными наградами. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени врача ФГБУ „Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г.Суханова“ Андрея Макарихина и заместителя главного врача по медицинской части Андрея Марченко», — говорится в документе на портале правовой информации. Также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получила профессор кафедры ПГНИУ Татьяна Шешукова. Награду вручили за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу.  Ранее URA.RU рассказывало, что Путин присвоил почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» двум сотрудникам ПАО «НПО „Искра“». Ими стали испытатель измерительных систем Сергей Бурдин и оператор станков с программным управлением (токарных) Регина Пашкевич.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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