Тюменские школьники решили сбежать из лагеря, наглотавшись таблеток

Двое детей из тюменского лагеря «Олимпийская ребячка» решили сбежать оттуда, наглотавшись большой дозы таблеток. Шестиклассников увезли на скорой в больницу.
«Мальчику и девочке наскучило пребывание в лагере и они решили оттуда сбежать. Для этого парень предложил съесть лекарство, от которого при употреблении его в большом количестве может подскочить температура», — отмечает telegram-канал SHOT.
Девочка поддержала предложение своего друга, и те выпили по пять таблеток этого лекарства. Сразу после этого им обоим стало плохо и их госпитализировали в тюменскую больницу, где диагностировали отравление. Мальчика уже выписали, однако девочка все еще находится в стационаре.
Агентство URA.RU направило запрос в детский лагерь, а также департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ от ведомства и организации ожидается.
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