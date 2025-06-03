Тюменские школьники решили сбежать из лагеря, наглотавшись таблеток

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Детей доставили в больницу
Детей доставили в больницу Фото:

Двое детей из тюменского лагеря «Олимпийская ребячка» решили сбежать оттуда, наглотавшись большой дозы таблеток. Шестиклассников увезли на скорой в больницу. 

«Мальчику и девочке наскучило пребывание в лагере и они решили оттуда сбежать. Для этого парень предложил съесть лекарство, от которого при употреблении его в большом количестве может подскочить температура», — отмечает telegram-канал SHOT.

Девочка поддержала предложение своего друга, и те выпили по пять таблеток этого лекарства. Сразу после этого им обоим стало плохо и их госпитализировали в тюменскую больницу, где диагностировали отравление. Мальчика уже выписали, однако девочка все еще находится в стационаре. 

Агентство URA.RU направило запрос в детский лагерь, а также департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ от ведомства и организации ожидается.  

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Двое детей из тюменского лагеря «Олимпийская ребячка» решили сбежать оттуда, наглотавшись большой дозы таблеток. Шестиклассников увезли на скорой в больницу.  «Мальчику и девочке наскучило пребывание в лагере и они решили оттуда сбежать. Для этого парень предложил съесть лекарство, от которого при употреблении его в большом количестве может подскочить температура», — отмечает telegram-канал SHOT. Девочка поддержала предложение своего друга, и те выпили по пять таблеток этого лекарства. Сразу после этого им обоим стало плохо и их госпитализировали в тюменскую больницу, где диагностировали отравление. Мальчика уже выписали, однако девочка все еще находится в стационаре.  Агентство URA.RU направило запрос в детский лагерь, а также департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ от ведомства и организации ожидается.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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