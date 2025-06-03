Медведев поддержал кандидатуру Лобова на пост секретаря курской ячейки ЕР

Председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал назначение врио зампреда правительства Курской области Евгения Лобова на пост секретаря регионального отделения ЕР. Соответствующее решение принято после внесения кандидатуры Лобова врио губернатора Александром Хинштейном, сообщает пресс-служба партии.
«Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру врио зампреда правительства Курской области на должность секретаря реготделения „Единой России“. Кандидатуру Евгения Лобова предложил врио губернатора региона Александр Хинштейн», — указано на официальном сайте партии.
Лидер ЕР поручил новому секретарю обратить особое внимание на работу с первичными партийными организациями и выстраивание эффективной коммуникации с жителями региона. «Я хотел бы, чтобы вы уделяли максимальное внимание первичным партийным организациям. Чтобы первички выполняли свою основную задачу — получали информацию непосредственно от наших граждан...» — подчеркнул Медведев.
Он также отметил необходимость активной реализации партийных проектов и подчеркнул важность тесного взаимодействия регионального отделения с органами власти и руководством «Единой России». Медведев призвал Лобова использовать открытый стиль работы, характерный для Хинштейна, и наладить регулярный контакт с Генсоветом партии, его секретарем Владимиром Якушевым и Центральным исполнительным комитетом.
Сам Лобов в ходе обсуждения выразил готовность включиться в работу на новом посту. Он напомнил, что имеет опыт руководства муниципалитетом и участия в избирательных кампаниях различного уровня. «В 2017 году я был избран на прямых выборах главой города Фатеж. Работал в департаменте внутренней политики, проходил кампании выборов в 2021 году в Госдуму и местные заксобрания и в Курский городской совет», — напомнил он. Также Лобов работал на выборах президента России.
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