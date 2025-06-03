Текслер сделал важное назначение в челябинском министерстве культуры

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В минкульте региона появился новый заместитель министра Павел Ярославцев
В минкульте региона появился новый заместитель министра Павел Ярославцев Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер определился с заместителем министра культуры региона. На должность назначен Павел Ярославцев. Он же возглавил одно из управлений минкульта.

«Постановление о заместителе министра. Назначить Ярославцева Павла Николаевича заместителем министра — начальником управления Министерства культуры Челябинской области», — отмечено в постановлении.

Глава региона установил назначенному руководителю испытательный срок. Его продолжительность составит год.

Ярославцев пришел на смену уволенному Дмитрию Столбову и будет отвечать за стройки и ремонт объектов культуры. Столбов покинул пост в марте. Отставка произошла на фоне инцидента с провисшим потолком в недавно реконструированном театре драмы.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер определился с заместителем министра культуры региона. На должность назначен Павел Ярославцев. Он же возглавил одно из управлений минкульта. «Постановление о заместителе министра. Назначить Ярославцева Павла Николаевича заместителем министра — начальником управления Министерства культуры Челябинской области», — отмечено в постановлении. Глава региона установил назначенному руководителю испытательный срок. Его продолжительность составит год. Ярославцев пришел на смену уволенному Дмитрию Столбову и будет отвечать за стройки и ремонт объектов культуры. Столбов покинул пост в марте. Отставка произошла на фоне инцидента с провисшим потолком в недавно реконструированном театре драмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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