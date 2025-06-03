Текслер сделал важное назначение в челябинском министерстве культуры

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер определился с заместителем министра культуры региона. На должность назначен Павел Ярославцев. Он же возглавил одно из управлений минкульта.
«Постановление о заместителе министра. Назначить Ярославцева Павла Николаевича заместителем министра — начальником управления Министерства культуры Челябинской области», — отмечено в постановлении.
Глава региона установил назначенному руководителю испытательный срок. Его продолжительность составит год.
Ярославцев пришел на смену уволенному Дмитрию Столбову и будет отвечать за стройки и ремонт объектов культуры. Столбов покинул пост в марте. Отставка произошла на фоне инцидента с провисшим потолком в недавно реконструированном театре драмы.
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