Силовики нашли компромат на скандального депутата думы ХМАО Халида Таги-Заде. Источники URA.RU сообщают, что он на мартовском заседании парламента проголосовал за награждение своего родного брата Парвиза Таги-Заде, директора ООО «Жилищно-коммунальное автотранспортное предприятие» Мегиона, почетной грамотой окружной думы. К грамоте прилагается выплата в размере 30 тысяч рублей.
«Вопрос обсуждался на комиссии по этике и был поднят прокуратурой. Таги-Заде не взял самоотвод, а дума не разделила списки награждаемых. Информация подтверждается данными из протокола заседания, но пока не ясно, понесет ли депутат наказание за это. Но вот думе придется проработать регламент, чтобы в дальнейшем избежать таких коллизий. У многих парламентариев родственники трудятся в Югре, а в списках на награду всегда десятки человек», — уточняет инсайдер.
Подтверждающие данные размещены на сайте думы в открытом доступе. На мартовском заседании награждение поддержали все присутствующие депутаты, а также депутаты, оставившие доверенность. Не голосовал только один парламентарий — эсер Михаил Сердюк, пропустивший то заседание и не делегировавший свой голос коллегам.
В окружную думу и прокуратуру ХМАО направлены запросы. Ответы ожидаются. Таги-Заде не отвечает на звонки журналистов агентства.
Ранее URA.RU писало, что спикеру думы ХМАО Борису Хохрякову пришлось оправдываться за обвинения парламента в беззубости. Из-за сохранения в составе депутатов коммуниста-раскольника Халида Таги-Заде, назвавшего «Югру исторической родиной узбеков», на законодательную власть региона обрушился вал критики.
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