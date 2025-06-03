Силовики нашли компромат на скандального депутата думы ХМАО Халида Таги-Заде. Инсайд

Депутат Таги-Заде проголосовал за награждение брата почетной грамотой думы ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура, по данным инсайдеров, обнаружила конфликт интересов в истории с депутатом Таги-Заде
Прокуратура, по данным инсайдеров, обнаружила конфликт интересов в истории с депутатом Таги-Заде Фото:

Силовики нашли компромат на скандального депутата думы ХМАО Халида Таги-Заде. Источники URA.RU сообщают, что он на мартовском заседании парламента проголосовал за награждение своего родного брата Парвиза Таги-Заде, директора ООО «Жилищно-коммунальное автотранспортное предприятие» Мегиона, почетной грамотой окружной думы. К грамоте прилагается выплата в размере 30 тысяч рублей.

«Вопрос обсуждался на комиссии по этике и был поднят прокуратурой. Таги-Заде не взял самоотвод, а дума не разделила списки награждаемых. Информация подтверждается данными из протокола заседания, но пока не ясно, понесет ли депутат наказание за это. Но вот думе придется проработать регламент, чтобы в дальнейшем избежать таких коллизий. У многих парламентариев родственники трудятся в Югре, а в списках на награду всегда десятки человек», — уточняет инсайдер.

Подтверждающие данные размещены на сайте думы в открытом доступе. На мартовском заседании награждение поддержали все присутствующие депутаты, а также депутаты, оставившие доверенность. Не голосовал только один парламентарий — эсер Михаил Сердюк, пропустивший то заседание и не делегировавший свой голос коллегам.

В окружную думу и прокуратуру ХМАО направлены запросы. Ответы ожидаются. Таги-Заде не отвечает на звонки журналистов агентства.

Ранее URA.RU писало, что спикеру думы ХМАО Борису Хохрякову пришлось оправдываться за обвинения парламента в беззубости. Из-за сохранения в составе депутатов коммуниста-раскольника Халида Таги-Заде, назвавшего «Югру исторической родиной узбеков», на законодательную власть региона обрушился вал критики.

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Силовики нашли компромат на скандального депутата думы ХМАО Халида Таги-Заде. Источники URA.RU сообщают, что он на мартовском заседании парламента проголосовал за награждение своего родного брата Парвиза Таги-Заде, директора ООО «Жилищно-коммунальное автотранспортное предприятие» Мегиона, почетной грамотой окружной думы. К грамоте прилагается выплата в размере 30 тысяч рублей. «Вопрос обсуждался на комиссии по этике и был поднят прокуратурой. Таги-Заде не взял самоотвод, а дума не разделила списки награждаемых. Информация подтверждается данными из протокола заседания, но пока не ясно, понесет ли депутат наказание за это. Но вот думе придется проработать регламент, чтобы в дальнейшем избежать таких коллизий. У многих парламентариев родственники трудятся в Югре, а в списках на награду всегда десятки человек», — уточняет инсайдер. Подтверждающие данные размещены на сайте думы в открытом доступе. На мартовском заседании награждение поддержали все присутствующие депутаты, а также депутаты, оставившие доверенность. Не голосовал только один парламентарий — эсер Михаил Сердюк, пропустивший то заседание и не делегировавший свой голос коллегам. В окружную думу и прокуратуру ХМАО направлены запросы. Ответы ожидаются. Таги-Заде не отвечает на звонки журналистов агентства. Ранее URA.RU писало, что спикеру думы ХМАО Борису Хохрякову пришлось оправдываться за обвинения парламента в беззубости. Из-за сохранения в составе депутатов коммуниста-раскольника Халида Таги-Заде, назвавшего «Югру исторической родиной узбеков», на законодательную власть региона обрушился вал критики.
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