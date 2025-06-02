Спикеру Хохрякову пришлось оправдываться за обвинения думы ХМАО в беззубости

Спикеру думы ХМАО Борису Хохрякову пришлось оправдываться за обвинения парламента в беззубости. Из-за сохранения в составе депутатов коммуниста-раскольника Халида Таги-Заде, назвавшего «Югру исторической родиной узбеков», на законодательную власть региона обрушился вал критики.
«Очень хорошо понимаю, что помимо осуждения и негодования, которое высказывают люди при обсуждении этой ситуации, главным запросом общественного мнения является требование о досрочном прекращении депутатских полномочий Таги-заде Халидом Боюкага оглы. Считаю необходимым пояснить: депутаты сегодня не приняли такое решение не из-за „мягкотелости, беззубости или корпоративных интересов“, как утверждают очень многие комментаторы в социальных сетях, в чатах... Отнюдь!» — заявил председатель заксобрания в своем telegram-канале.
Источники URA.RU отмечают, что Хохряков редко выносит на публику скандалы и предпочитает распекать коллег за закрытыми дверями. Однако резонанс вынудил его дать пояснения избирателям. Также он сообщил, что Таги-Заде проигнорировал отзыв из отпуска и заверил, что «ни у кого из официальных лиц и депутатов нет желания „замять“ вопрос». Все материалы комиссия по этике направила в прокуратуру.
Хохряков также обозначил собственное мнение по поводу скандального заявления Таги-Заде. «Мое личное отношение к ситуации крайне негативное, подобные действия для депутата недопустимы. Любая необдуманная фраза, вброшенная в публичное пространство даже с минимальным окрасом смысла, содержащего угрозу территориальной целостности и межнациональному миру в России — это провокация. И отговорки об отсутствии умысла — детский лепет!» — добавил спикер.
Таги-Заде вынесли порицание, сместили его с поста зампреда комитета по соцразвитию, который он занимал, но мандат экс-коммунист сохранил. На заседание думы ХМАО, где рассматривался вопрос о его поведении, он не явился, а также проигнорировал подключение к видеоконференц-связи. На звонки журналистов он не отвечает с 29 мая.
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