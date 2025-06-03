Девушка-блогер из ХМАО заявила, что мужчины старше 25 лет, пользующиеся общественным транспортом, вызывают у нее неуважение. Обращение опубликовали в telegram-канале «[ХМ] Типичный Ханты-Мансийск».
«Когда девушка ездит на общественном транспорте — это „ок“. Но когда я вижу мужчин в городском автобусе, особенно после 25 лет, какой бы он ни был красивый, у меня сразу автоматически возникает какое-то неуважение. Для меня это уже не мужчина», — заявила блогер.
Югорчане, среди которых немало пассажиров общественного транспорта, резко отреагировали на такие слова. Люди назвали позицию блогерши высокомерной и нелепой, особенно с учетом того, что сама она передвигается на автобусе.
«Градус высокомерия зашкаливает. Ездить тебе всю жизнь на автобусах с таким подходом к жизни», — написали в комментариях. «Смотрят розовых блогеров. Неважно, что есть у мужчины. Главное, что внутри», — добавили другие. Были и более резкие высказывания: «В тайгу ее» и «Пусть на трассе выбирает авто».
Ранее URA.RU писало, что блогеры из Нефтеюганска (ХМАО) сняли челлендж на песню Басты. В нем приняли участие более 30 блогеров и владельцев известных нефтеюганских брендов.
Автор видео: telegram-канал «[ХМ] Типичный Ханты-Мансийск»
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