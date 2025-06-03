Футбольный клуб «Химки» приостановил работу

Работа футбольного клуба «Химки» приостановлена после того, как команда не получила лицензию для участия в Российской Премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон. Об этом сообщил руководитель пресс-службы подмосковного клуба Евгений Дзичковский.
«Клуб „Химки“ ввел режим простоя, работа приостановлена. В этом режиме мы сейчас находимся, такой приказ существует», — заявил Дзичковский. Его слова передает ТАСС.
«Химки» не прошли лицензирование для участия в РПЛ из-за просроченной кредиторской задолженности и отсутствия финансовых гарантий на будущий сезон. По итогам прошедшего чемпионата команда заняла 12-е место в турнирной таблице.
Большинство команд РПЛ поддержали предложение о замене клуба «Химки» на «Пари НН» в сезоне 2025/26. Окончательное решение по этому вопросу предстоит принять исполнительному комитету Российского футбольного союза.
Ранее бывший полузащитник футбольного клуба «Химки» Денис Глушаков выразил мнение, что коллектив из Подмосковья в скором времени может «утонуть», пишет RT. По словам Глушакова, вероятно, будет возрождение «Сатурна», у которого есть как стадион, так и болельщики.
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