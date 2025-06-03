Якушев: без знаний участников СВО органам власти работать невозможно

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Якушев подчеркнул значимость участников программы «Время Героев»
Якушев подчеркнул значимость участников программы «Время Героев» Фото:

Без мнения военных, участвовавших в спецоперации на Украине, органам власти работать просто невозможно. Об этом сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев, комментируя важность программы «Время Героев». Он отметил, что работа участников СВО в органах власти положительно повлияет на управление страной. 

«Без их мнения, знания [участников СВО] сегодня органам власти работать просто невозможно. Поэтому решение президента о запуске программы — правильное и своевременное. Работает „Время Героев“, действуют программы в субъектах Российской Федерации. <...> Это только положительно повлияет на структурное управление страны», — заявил Якушев на встрече с участниками первого потока программы. Его слова приведены на сайте партии.

Якушев рассказал о структуре «Единой России»: в партию входят 2,6 миллиона человек, действует 87 тысяч первичных и 2,8 тысяч местных отделений, а в 53 регионах партийные организации возглавляют главы субъектов. Он также отметил работу штабов общественной поддержки в 78 регионах, которые способствуют привлечению новых сторонников и установлению диалога с различными сообществами.

Секретарь Генсовета обратил внимание на процедуру предварительного голосования, в которой в этом году приняли участие более трех миллионов россиян. Он напомнил, что народная программа партии охватывает 18 ключевых направлений и что в будущем документ будет формироваться исключительно на основе предложений граждан. Отдельно Якушев подчеркнул приоритетное направление партии — поддержка бойцов СВО. Для них при голосовании применяется дополнительная надбавка в 25% голосов, а также реализуются обучающие курсы и институт наставничества.

Кроме того, Якушев анонсировал запуск курса Высшей партийной школы «ПолитСтарт» для победителей предварительного голосования. Он стартует 4 июня. В числе слушателей окажутся и бойцы специальной военной операции, впервые участвующие в избирательной кампании.

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Без мнения военных, участвовавших в спецоперации на Украине, органам власти работать просто невозможно. Об этом сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев, комментируя важность программы «Время Героев». Он отметил, что работа участников СВО в органах власти положительно повлияет на управление страной.  «Без их мнения, знания [участников СВО] сегодня органам власти работать просто невозможно. Поэтому решение президента о запуске программы — правильное и своевременное. Работает „Время Героев“, действуют программы в субъектах Российской Федерации. <...> Это только положительно повлияет на структурное управление страны», — заявил Якушев на встрече с участниками первого потока программы. Его слова приведены на сайте партии. Якушев рассказал о структуре «Единой России»: в партию входят 2,6 миллиона человек, действует 87 тысяч первичных и 2,8 тысяч местных отделений, а в 53 регионах партийные организации возглавляют главы субъектов. Он также отметил работу штабов общественной поддержки в 78 регионах, которые способствуют привлечению новых сторонников и установлению диалога с различными сообществами. Секретарь Генсовета обратил внимание на процедуру предварительного голосования, в которой в этом году приняли участие более трех миллионов россиян. Он напомнил, что народная программа партии охватывает 18 ключевых направлений и что в будущем документ будет формироваться исключительно на основе предложений граждан. Отдельно Якушев подчеркнул приоритетное направление партии — поддержка бойцов СВО. Для них при голосовании применяется дополнительная надбавка в 25% голосов, а также реализуются обучающие курсы и институт наставничества. Кроме того, Якушев анонсировал запуск курса Высшей партийной школы «ПолитСтарт» для победителей предварительного голосования. Он стартует 4 июня. В числе слушателей окажутся и бойцы специальной военной операции, впервые участвующие в избирательной кампании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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