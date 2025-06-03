Почему перестали покупать землю под новые заводы в Челябинске

В Челябинске рухнули продажи участков под заводы, но спрос на них высокий

04 июня 2025 в 08:50 Размер текста - 17 +

Земля под строительство производств в Челябинске стала очень дорогой Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске наблюдается высокий спрос на участки под производства. При этом инвесторы их не покупают, а выжидают момент. Причина — очень дорогая земля. О том, как развивается ситуация на рынке промышленной недвижимости, URA.RU рассказал брокер по коммерческой недвижимости компании «Дан недвижимость» Кирилл Домрачев. — По какой причине сейчас не покупают землю под строительство промышленных объектов, ведь спрос на подобные участки в регионе довольно высокий? — Спрос на земли под строительство заводов и различных производственных площадей по-прежнему высокий. Основная проблема в том, что текущие цены и предложения не могут заинтересовать покупателей. Сейчас очень дорогая земля. Участки под строительство производств в Челябинске пользуются спросом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Какова сейчас динамика цен аренды производственных площадей. Растет или падает стоимость, и с чем это связано. — Сейчас спрос на промышленную недвижимость в регионе невысокий. Спад наблюдается из-за того, что нет рынка сбыта готовой продукции. Когда начался рост интереса к промышленной недвижимости, то развивающиеся производственные компании, в которых росло производство, переросли те площади, которые занимали. Например, они занимали 500 квадратных метров, а через три года им уже понадобились 1,5-5 тысячи квадратных метров. Но у нас дефицит площадей в сегменте 5000 квадратных метров, в городе их просто нет в нужном объеме. Поэтому те предприниматели, которые занимали 500 квадратных метров, перешли в сегмент 1500 квадратных метров. Произошел рост арендной ставки, они на это согласились, потому что уже могут себе это позволить, как более крупные компании. А новые предприятия по новой арендной ставке в 650 рублей за квадрат в 500 квадратных метров зайти уже не могут, потому что эта входящая цена для них слишком высока, экономика не бьется. Небольшие производственные площади никто не занял, они стоят и ждут своего арендатора. При этом за продолжительное время нахождения объекта в рекламе он неизбежно дешевеет, что мы сейчас и наблюдаем. Спад на промышленную недвижимость в регионе наблюдается из-за того, что нет рынка сбыта готовой продукции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Развивающиеся и более крупные производства, которые заехали на объекты площадью 1500 квадратных метров, могут позволить себе платить по 650 рублей за квадрат и более за счет объемов, они такую финансовую нагрузку осилят. При этом небольшим компаниям нужна ставка двух-трехлетней давности. Поскольку рынок вырос, но сейчас экономически нестабильная ситуация. Поэтому на небольших площадях происходит сейчас снижение арендной ставки до 350 рублей за квадрат, в два раза, лишь бы эти площади не простаивали. И мы получили второй слой кризиса, когда предприниматели не заходят в эти площади, просто потому что нет рынка сбыта. — Какую промышленную недвижимость сейчас покупают? Какая кромка спроса? — Сейчас спрос есть на помещения с кран-балками, такие помещения очень хорошо сдаются. При этом на них достаточно высокая цена — 450 рублей за квадратный метр в среднем. Сдаются в аренду площади 1000 квадратных метров и более. Есть объекты похожие, которые не сдаются даже по низкой цене, но там уже присутствуют какие-то дополнительные факторы, влияющие на принятие решений арендаторов в пользу конкретных помещений. В данном вопросе важны сразу несколько факторов: конструктив, логистика, коммуникации. Сейчас спрос есть на помещения с кран-балками, такие помещения очень хорошо сдаются Фото: Илья Московец © URA.RU — Используются ли кредитные средства при покупке производственных площадей? — Сейчас это больше собственные средства, банковские переводы в большинстве случаев. Это связано с тем, что кредиты на производственные площади стали слишком дорогими. Примерно такая же ситуация, как и с квартирами. В среднем ставки на потребительские кредиты сейчас достигают 23-24% годовых. Предприниматели не готовы приобретать объекты по такой цене. Если и покупают, то часто за наличный расчет. Кредиты на производственные площади стали слишком дорогими, производства покупают за собственные средства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Как вы считаете, какие производственные площади в ближайшем будущем будут пользоваться спросом. Что произойдет с ценами на них? — Сейчас мы возвращаемся к показателям 2022—2023 годов и по производству, и по складам. Думаю, цены на производственные площади продолжат снижаться. Они будут падать, но точечно. Останутся ликвидные объекты, в которых есть определенное оснащение для определенного вида деятельности, и они будут в цене. То есть будет большая сегментация. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске наблюдается высокий спрос на участки под производства. При этом инвесторы их не покупают, а выжидают момент. Причина — очень дорогая земля. О том, как развивается ситуация на рынке промышленной недвижимости, URA.RU рассказал брокер по коммерческой недвижимости компании «Дан недвижимость» Кирилл Домрачев. — По какой причине сейчас не покупают землю под строительство промышленных объектов, ведь спрос на подобные участки в регионе довольно высокий? — Спрос на земли под строительство заводов и различных производственных площадей по-прежнему высокий. Основная проблема в том, что текущие цены и предложения не могут заинтересовать покупателей. Сейчас очень дорогая земля. — Какова сейчас динамика цен аренды производственных площадей. Растет или падает стоимость, и с чем это связано. — Сейчас спрос на промышленную недвижимость в регионе невысокий. Спад наблюдается из-за того, что нет рынка сбыта готовой продукции. Когда начался рост интереса к промышленной недвижимости, то развивающиеся производственные компании, в которых росло производство, переросли те площади, которые занимали. Например, они занимали 500 квадратных метров, а через три года им уже понадобились 1,5-5 тысячи квадратных метров. Но у нас дефицит площадей в сегменте 5000 квадратных метров, в городе их просто нет в нужном объеме. Поэтому те предприниматели, которые занимали 500 квадратных метров, перешли в сегмент 1500 квадратных метров. Произошел рост арендной ставки, они на это согласились, потому что уже могут себе это позволить, как более крупные компании. А новые предприятия по новой арендной ставке в 650 рублей за квадрат в 500 квадратных метров зайти уже не могут, потому что эта входящая цена для них слишком высока, экономика не бьется. Небольшие производственные площади никто не занял, они стоят и ждут своего арендатора. При этом за продолжительное время нахождения объекта в рекламе он неизбежно дешевеет, что мы сейчас и наблюдаем. Развивающиеся и более крупные производства, которые заехали на объекты площадью 1500 квадратных метров, могут позволить себе платить по 650 рублей за квадрат и более за счет объемов, они такую финансовую нагрузку осилят. При этом небольшим компаниям нужна ставка двух-трехлетней давности. Поскольку рынок вырос, но сейчас экономически нестабильная ситуация. Поэтому на небольших площадях происходит сейчас снижение арендной ставки до 350 рублей за квадрат, в два раза, лишь бы эти площади не простаивали. И мы получили второй слой кризиса, когда предприниматели не заходят в эти площади, просто потому что нет рынка сбыта. — Какую промышленную недвижимость сейчас покупают? Какая кромка спроса? — Сейчас спрос есть на помещения с кран-балками, такие помещения очень хорошо сдаются. При этом на них достаточно высокая цена — 450 рублей за квадратный метр в среднем. Сдаются в аренду площади 1000 квадратных метров и более. Есть объекты похожие, которые не сдаются даже по низкой цене, но там уже присутствуют какие-то дополнительные факторы, влияющие на принятие решений арендаторов в пользу конкретных помещений. В данном вопросе важны сразу несколько факторов: конструктив, логистика, коммуникации. — Используются ли кредитные средства при покупке производственных площадей? — Сейчас это больше собственные средства, банковские переводы в большинстве случаев. Это связано с тем, что кредиты на производственные площади стали слишком дорогими. Примерно такая же ситуация, как и с квартирами. В среднем ставки на потребительские кредиты сейчас достигают 23-24% годовых. Предприниматели не готовы приобретать объекты по такой цене. Если и покупают, то часто за наличный расчет. — Как вы считаете, какие производственные площади в ближайшем будущем будут пользоваться спросом. Что произойдет с ценами на них? — Сейчас мы возвращаемся к показателям 2022—2023 годов и по производству, и по складам. Думаю, цены на производственные площади продолжат снижаться. Они будут падать, но точечно. Останутся ликвидные объекты, в которых есть определенное оснащение для определенного вида деятельности, и они будут в цене. То есть будет большая сегментация.