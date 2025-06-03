Приложение YouTube перестало работать на IPhone

Приложением YouTube не смогут пользоваться владельцы ряда популярных моделей смартфонов Apple. Это связано с тем, что корпорация Google прекратила его поддержку. О новшествах, которые ждут пользователей, сообщает издание MacRumors.
«YouTube обновил свое приложение для iOS до версии 20.22.1, для установки и запуска которого теперь требуется iOS 16 или более поздняя версия. Это изменение означает, что некоторые старые модели iPhone больше официально не совместимы с приложением», — пишет MacRumors.
Видеохостингом не смогут воспользоваться владельцы аппаратов, обновление которых остановилось на версии iOS 15 — iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone SE первого поколения. Также сервис нельзя будет запустить на плеере iPod touch 7, на планшетах, не поддерживающих iPadOS 16. Приложение не запустится на iPad Air 2 и iPad mini 4. Отмечается, что смотреть видео на устаревших моделях еще можно через веб-браузер m.youtube.com, однако функционал будет отличаться.
Ранее сообщалось, что YouTube сможет возобновить полноценную работу в России лишь при выполнении ряда условий. Среди них — уплата накопленных штрафов, решение вопросов с заброшенным оборудованием, восстановление доступа к заблокированным аккаунтам российских СМИ.
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