Стартовал суд над тагильским педофилом, убившим 11-летнюю девочку

04 июня 2025 в 10:31 Размер текста - 17 +

Владимир Александров на следственных действиях на месте преступления. Сентябрь 2024-го. Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу В Свердловском областном суде начался процесс над Владимиром Александровым, обвиняемом в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки. Заседание проходит в закрытом режиме, передает корреспондент URA.RU. Процесс скрыли от посторонних глаз, поскольку речь идет о ребенке. Перед стартом прессе позволили снять обвиняемого на фото и видео. Александров выглядел внешне спокойно и отвечать на вопросы журналистов отказался. Трагедия случилась в августе прошлого года: в общежитии на улице Юности в Нижнем Тагиле пропала девочка. Ее искали трое суток и нашли мертвой в подвале: ребенок был изнасилован и убит. Вскоре был задержан подозреваемый — сосед по общаге Владимир Александров. Он воспользовался тем, что в роковую ночь школьница осталась одна (отец был на смене, а мама умерла), заманил в свою комнату и надругался. Потом отнес жертву в подвал и задушил. Александров ранее был судим и тоже за изнасилование. Он является ветераном ЧВК «Вагнер» и на момент убийства работал на «Уралвагонзаводе». Чтобы замести следы, он уволился и улетел в Москву. Оттуда хотел добраться до Чечни, вступить в батальон «Ахмат» и уехать на фронт, но был взят прямо в аэропорту. Подробнее о тагильской трагедии, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловском областном суде начался процесс над Владимиром Александровым, обвиняемом в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки. Заседание проходит в закрытом режиме, передает корреспондент URA.RU. Процесс скрыли от посторонних глаз, поскольку речь идет о ребенке. Перед стартом прессе позволили снять обвиняемого на фото и видео. Александров выглядел внешне спокойно и отвечать на вопросы журналистов отказался. Трагедия случилась в августе прошлого года: в общежитии на улице Юности в Нижнем Тагиле пропала девочка. Ее искали трое суток и нашли мертвой в подвале: ребенок был изнасилован и убит. Вскоре был задержан подозреваемый — сосед по общаге Владимир Александров. Он воспользовался тем, что в роковую ночь школьница осталась одна (отец был на смене, а мама умерла), заманил в свою комнату и надругался. Потом отнес жертву в подвал и задушил. Александров ранее был судим и тоже за изнасилование. Он является ветераном ЧВК «Вагнер» и на момент убийства работал на «Уралвагонзаводе». Чтобы замести следы, он уволился и улетел в Москву. Оттуда хотел добраться до Чечни, вступить в батальон «Ахмат» и уехать на фронт, но был взят прямо в аэропорту. Подробнее о тагильской трагедии, — в материале URA.RU.