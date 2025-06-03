03 июня 2025

Стартовал суд над тагильским педофилом, убившим 11-летнюю девочку

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , александров владимир
Владимир Александров на следственных действиях на месте преступления. Сентябрь 2024-го. Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

В Свердловском областном суде начался процесс над Владимиром Александровым, обвиняемом в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки. Заседание проходит в закрытом режиме, передает корреспондент URA.RU.

Процесс скрыли от посторонних глаз, поскольку речь идет о ребенке. Перед стартом прессе позволили снять обвиняемого на фото и видео. Александров выглядел внешне спокойно и отвечать на вопросы журналистов отказался.

Трагедия случилась в августе прошлого года: в общежитии на улице Юности в Нижнем Тагиле пропала девочка. Ее искали трое суток и нашли мертвой в подвале: ребенок был изнасилован и убит. Вскоре был задержан подозреваемый — сосед по общаге Владимир Александров.

Он воспользовался тем, что в роковую ночь школьница осталась одна (отец был на смене, а мама умерла), заманил в свою комнату и надругался. Потом отнес жертву в подвал и задушил.

Александров ранее был судим и тоже за изнасилование. Он является ветераном ЧВК «Вагнер» и на момент убийства работал на «Уралвагонзаводе». Чтобы замести следы, он уволился и улетел в Москву. Оттуда хотел добраться до Чечни, вступить в батальон «Ахмат» и уехать на фронт, но был взят прямо в аэропорту. Подробнее о тагильской трагедии, — в материале URA.RU.

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В Свердловском областном суде начался процесс над Владимиром Александровым, обвиняемом в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки. Заседание проходит в закрытом режиме, передает корреспондент URA.RU. Процесс скрыли от посторонних глаз, поскольку речь идет о ребенке. Перед стартом прессе позволили снять обвиняемого на фото и видео. Александров выглядел внешне спокойно и отвечать на вопросы журналистов отказался. Трагедия случилась в августе прошлого года: в общежитии на улице Юности в Нижнем Тагиле пропала девочка. Ее искали трое суток и нашли мертвой в подвале: ребенок был изнасилован и убит. Вскоре был задержан подозреваемый — сосед по общаге Владимир Александров. Он воспользовался тем, что в роковую ночь школьница осталась одна (отец был на смене, а мама умерла), заманил в свою комнату и надругался. Потом отнес жертву в подвал и задушил. Александров ранее был судим и тоже за изнасилование. Он является ветераном ЧВК «Вагнер» и на момент убийства работал на «Уралвагонзаводе». Чтобы замести следы, он уволился и улетел в Москву. Оттуда хотел добраться до Чечни, вступить в батальон «Ахмат» и уехать на фронт, но был взят прямо в аэропорту. Подробнее о тагильской трагедии, — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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