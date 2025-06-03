ФСБ нагрянула с обысками в отдел полиции Екатеринбурга

В екатеринбургском отделе полиции №14 (Эльмаш), по неофициальным данным, сотрудники ФСБ проводят обыски. Об этом URA.RU сообщили два источника в силовой среде.
По словам первого собеседника агентства, следственные действия могут проводиться в отделе по вопросам миграции. «Есть версия, что сотрудники полиции могли „крышевать“ нелегальных мигрантов», — сказал он. Второй добавил, что, предположительно, на допрос доставлены несколько сотрудников ОП-14.
В региональном УФСБ не подтвердили, но и не опровергли сведения об обысках. Агентство также обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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