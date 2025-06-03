ФСБ нагрянула с обысками в отдел полиции Екатеринбурга

03 июня 2025 в 23:13 Размер текста - 17 +

Обыски могут проходить в отделе по вопросам миграции ОП-14 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В екатеринбургском отделе полиции №14 (Эльмаш), по неофициальным данным, сотрудники ФСБ проводят обыски. Об этом URA.RU сообщили два источника в силовой среде. По словам первого собеседника агентства, следственные действия могут проводиться в отделе по вопросам миграции. «Есть версия, что сотрудники полиции могли „крышевать“ нелегальных мигрантов», — сказал он. Второй добавил, что, предположительно, на допрос доставлены несколько сотрудников ОП-14. В региональном УФСБ не подтвердили, но и не опровергли сведения об обысках. Агентство также обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском отделе полиции №14 (Эльмаш), по неофициальным данным, сотрудники ФСБ проводят обыски. Об этом URA.RU сообщили два источника в силовой среде. По словам первого собеседника агентства, следственные действия могут проводиться в отделе по вопросам миграции. «Есть версия, что сотрудники полиции могли „крышевать“ нелегальных мигрантов», — сказал он. Второй добавил, что, предположительно, на допрос доставлены несколько сотрудников ОП-14. В региональном УФСБ не подтвердили, но и не опровергли сведения об обысках. Агентство также обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.