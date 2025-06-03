ФСБ нагрянула с обысками в отдел полиции Екатеринбурга

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Учения ФСБ. Челябинск, фсб
Обыски могут проходить в отделе по вопросам миграции ОП-14 Фото:

В екатеринбургском отделе полиции №14 (Эльмаш), по неофициальным данным, сотрудники ФСБ проводят обыски. Об этом URA.RU сообщили два источника в силовой среде.

По словам первого собеседника агентства, следственные действия могут проводиться в отделе по вопросам миграции. «Есть версия, что сотрудники полиции могли „крышевать“ нелегальных мигрантов», — сказал он. Второй добавил, что, предположительно, на допрос доставлены несколько сотрудников ОП-14.

В региональном УФСБ не подтвердили, но и не опровергли сведения об обысках. Агентство также обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В екатеринбургском отделе полиции №14 (Эльмаш), по неофициальным данным, сотрудники ФСБ проводят обыски. Об этом URA.RU сообщили два источника в силовой среде. По словам первого собеседника агентства, следственные действия могут проводиться в отделе по вопросам миграции. «Есть версия, что сотрудники полиции могли „крышевать“ нелегальных мигрантов», — сказал он. Второй добавил, что, предположительно, на допрос доставлены несколько сотрудников ОП-14. В региональном УФСБ не подтвердили, но и не опровергли сведения об обысках. Агентство также обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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